Владельца телеканала в России оштрафовали за ложь в фильме о Великой Отечественной

Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща

Энтомолог Гниненко рассказал, как энцефалитный клещ распространился в европейской части России

Tекст: Татьяна Косолапова

«То, что в Советском союзе не было клещей – это совершенная неправда! Клещи были всегда – они аборигенные обитатели наших лесов. Но в европейской части России долгое время не было энцефалита. А потом в СССР придумали завести в европейскую часть с территории Дальнего Востока енотовидную собаку, пятнистых оленей и прочих животных. Они-то и привезли сюда клещей, зараженных вирусом энцефалита. Так и пошел распространяться энцефалит среди местных популяций клещей», – говорит Гниненко.

Известно, что в СССР с 1940–1950-х годов активно применяли инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) как мощный и дешевый способ борьбы с клещами – переносчиками опасных заболеваний, прежде всего клещевого энцефалита. Его широко использовали для обработки лесов, сельскохозяйственных угодий и зон отдыха, а также наносили на одежду и снаряжение людей, нередко применяя авиационное распыление на больших территориях.

Также данный препарат использовали в США, Великобритании, Франции и других странах Европы, Индии, Бразилии, Китае, Австралии и ряде африканских стран. Однако со временем ДДТ исключили из списка разрешенных инсектицидов, поскольку стало ясно, что вещество накапливается в окружающей среде и организмах живых существ, оказывая токсическое воздействие и нанося ущерб экосистемам. Более того, у насекомых и клещей постепенно начала формироваться устойчивость к ДДТ, поэтому к 1970–1980-м годам его использование в СССР, как и в других странах, начали существенно ограничивать и заменять более безопасными средствами.

«Эффективную замену ДДТ придумали, эти новые препараты широко применяют, в том числе и для уничтожения клещей. Но любой пестицид – яд и он всегда будет уничтожать не только целевых членистоногих, но и многих других. Поэтому обработки проводят только там, где люди массового отдыхают в лесах (детские лагеря, некоторые пригородные леса, парки и прочие подобные территории)», – делится биолог.

Во всех остальных случаях, по словам собеседника, при походе в лес не стоит надеяться на обработку, человек сам должен защитить себя. На сегодняшний день в магазинах достаточное количество различных репеллентов, а также существуют инструкции как одеваться, каких мест избегать и так далее. Но нет абсолютно надежных способов, клещ все равно может преодолеть защиту. Поэтому энтомолог настоятельно рекомендует сделать прививку, предупреждая, что она делается от энцефалита, а не для защиты от клеща.

«Сегодня проводят весь необходимый набор мер для защиты: там, где надо, проводят обработки, есть прекрасные репелленты. Надо только соблюдать рекомендации и понимать, что не может быть абсолютной защиты – если пошли в лес, то всегда сохраняется угроза быть укушенным клещами. Поэтому надо обязательно прививаться», – заключил Гниненко.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, как лучше всего защищаться от клещей. Наиболее надежным способом избежать укуса этого насекомого является использование современных репеллентов.