Владельца телеканала в России оштрафовали за ложь в фильме о Великой Отечественной
В Петербурге «Национальную спутниковую компанию», владеющую телеканалом «Триколор Информ Плюс», оштрафовали за показ документального фильма с ложными сведениями о действиях солдат Красной армии во время Великой Отечественной войны.
НАО «Национальная спутниковая компания» оштрафована на 3 млн рублей за правонарушение, сообщили в пресс-службе судов города, передает РИА «Новости».
Суд установил, что 8 апреля 2025 года на телеканале «Триколор Информ Плюс» шла трансляция документального фильма «Мировые войны ХХ века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина».
В нем содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, представленные как факты о насильственных противоправных действиях солдат Красной армии.
В пресс-службе рассказали, что при рассмотрении дела изучили большое количество материалов, включая специально рассекреченные документы Министерства обороны, которые документально опровергали кадры фильма.
Один из свидетелей отметил, что достоверность использованных авторами материалов вызывает серьезные сомнения, поскольку в качественных документальных фильмах обычно указывают ссылки на архивы и научные публикации, а в данном случае такие ссылки отсутствовали.
Представитель «Национальной спутниковой компании» вину в суде не признал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентарии Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли закон об уголовной ответственности за публичное одобрение или отрицание фактов истребления мирного населения в годы Великой Отечественной войны.