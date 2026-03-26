Дмитриев предложил New York Times «путь Будды» при манипуляциях и фейках

Tекст: Катерина Туманова

«От могущественного чудовища – «создателя дружественного России мирного плана из 28 пунктов» до «несущественного лица» провальная, паническая врунишка NYT не знает, какой подход к газлайтингу применить. А следовать надо Срединному пути Будды, чтобы казаться правдоподобными», – порекомендовал он американским журналистам в соцсети Х.

Дмитриев приложил к посту скриншоты фраз из статей газеты в доказательство своих слов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT в ноябре 2025 года заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров.