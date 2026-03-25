В День работника культуры прошла акция благодарности труженикам отрасли

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива направлена на то, чтобы поздравить представителей сферы культуры, искусства и творческих индустрий с профессиональным праздником, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Слова благодарности звучат с городских экранов, баннеров, на сайтах учреждений и в социальных сетях.

Акция стартовала в 2025 году по инициативе Министерства культуры и арт-кластера «Таврида.АРТ». Тогда в городах и онлайн появились афиши с признанием вклада каждого работника культуры: «Спасибо за вдохновляющую книгу, за музыку, заставляющую мечтать, за волшебство театра». В 2026 году акция вновь обращена к тем, кто открывает молодежи любовь к искусству в городах и небольших населенных пунктах.

В этом году на баннерах по всей стране изображены лица руководителей учреждений культуры, творческих кружков и секций, преподавателей школ и вузов. География проекта охватила такие города, как Брянск, Черкесск, Томск, Астрахань, Чебоксары, Нижний Новгород, Энгельс, Йошкар-Ола, Нарьян-Мар, Петербург, Новосибирск и другие. В интернете учреждения публикуют поздравления и отмечают самых ярких работников отрасли.

Генеральным информационным партнером выступает ТАСС – на его медиаэкранах в Москве демонстрируют архивные фотографии, посвященные Дню работника культуры. Коммуникационный партнер, медиахолдинг МАЕР, разместил поздравительные баннеры и цитаты известных деятелей культуры на рекламных поверхностях Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Самары и Владивостока.