Петиция к бойкоту ЧМ-2026 по футболу набрала 170 тыс. голосов в Нидерландах

В Нидерландах собрали 170 тыс. голосов в петиции к бойкоту ЧМ-2026 в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики президента Дональда Трампа собрала более 170 тыс. подписей и была передана парламенту страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTL Nieuws.

Петицию в конце января инициировал нидерландский журналист Теун ван де Кёукен. Он вместе с соавторами считает, что участие сборной Нидерландов в турнире неприемлемо из-за «агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран» и риторики Вашингтона по Гренландии. В обращении подчеркивается, что властям стоит пересмотреть свою позицию по участию в ЧМ.

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов ранее пояснило, что решение об участии принимает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), а правительство в этот процесс не вмешивается. Тем не менее во вторник петиция была передана на рассмотрение парламента.

Теун ван де Кёукен заявил: «Я надеюсь, что парламент привлечет внимание министра спорта к этому вопросу». Он также добавил, что, по его мнению, решение не должно оставаться только в ведении KNVB.

Ранее Нидерланды объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за допуска Израиля.

Футбольная сборная Ирана также рассматривает возможность не приехать на чемпионат мира. А генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков посоветовал россиянам тщательно взвесить все риски поездки на ЧМ-2026.