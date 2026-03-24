Володин заявил о возможном отказе рассматривать запрет обвинительной информации
Госдума не рассматривает и, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ, ее следует обсуждать на уровне региона, экспертного общества, не вынося в Госдуму, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин сообщил, что Госдума не занимается рассмотрением инициативы Госсовета Татарстана, ограничивающей распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях, передает РИА «Новости».
Он добавил, что этот вопрос не выносился на обсуждение в Госдуму и, возможно, не будет выноситься. Он подчеркнул, что инициатива направлена на экспертизу в Совет законодателей, а не в Думу.
Володин заявил: «Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать». Он отметил спорный характер инициативы и считает, что обсуждать ее правильнее на уровне региона, с участием гражданского общества и экспертов. По его словам, не стоит забегать вперед и принимать решение за других относительно будущего этой инициативы.
Председатель Госдумы подчеркнул, что региональные субъекты законодательной инициативы должны более ответственно подходить к подобным предложениям, чтобы не создавать излишнего напряжения в обществе. Володин призвал тщательно оценивать последствия любых инициатив, которые выдвигаются или отправляются на рассмотрение.
Ранее Госсовет Татарстана предложил проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана разработал законопроект о запрете для СМИ использовать обороты «по мнению» или «источники сообщают» до решения суда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля сформированной позиции по данной инициативе.
Член Совета по правам человека Марина Ахмедова раскритиковала идею ограничения работы журналистов.