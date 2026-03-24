Россельхознадзор объяснил нашествие испугавших людей снежных блох в Кировской области

Россельхознадзор назвал безопасными замеченных в Кировской области снежных блох

Tекст: Мария Иванова

Жители деревни Боровая в Кировской области сообщили о появлении на снегу неизвестных насекомых, после чего на место выехали специалисты, передает РИА «Новости».

В ходе обследования сотрудники Россельхознадзора обнаружили на территории жизнеспособных насекомых.

«Лабораторная экспертиза показала, что на обследуемой территории выявлен некарантинный объект – глетчерная блоха (лат. Desoria saltans)», – заявили представители ведомства.

В управлении пояснили, что снежные блохи относятся к ногохвосткам и часто встречаются скоплениями на талом снегу или на следах животных во время оттепели. Эти насекомые обитают в почве и воде, питаются разлагающимися остатками растений, а при потеплении уходят в грунт.

Снежные блохи способны вырабатывать вещества, которые защищают их от замерзания, поэтому они не погибают даже при сильном холоде, а впадают в глубокий сон. Размножение происходит зимой: яйца откладываются прямо в снег или лёд. В Россельхознадзоре подчеркнули, что для человека и животных эти насекомые абсолютно не опасны.

