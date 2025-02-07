Эксперт: Известны случаи нашествия полчищ саранчи на московские земли

Энтомолог Гниненко назвал регионы России, где вероятно нашествие саранчи

Tекст: Татьяна Косолапова

Россельхозцентр рассказал, что в этом году из-за аномально теплой зимы аграрии готовятся к нашествию саранчи.

«Пока говорить о том, что погода приведет к формированию необычайно крупной вспышки численности саранчи, нет оснований. Во-первых, потому, что еще зима не закончилась. Если ее конец будет долгим и морозным, то все придет к неким средним показателям», – говорит Гниненко.

Кроме того, продолжает собеседник, в разных регионах могут быть свои погодные особенности. Может случиться так, что где-то после аномального тепла, которое приведет к раннему появлению личинок саранчи, ударят морозы – в таком случае все появившиеся особи могут погибнуть. Поэтому давать, по его мнению, более-менее точные прогнозы можно будет только в конце марта – начале апреля.

«Саранча обитает и может массового размножаться во всех южных регионах страны, в том числе на юге Западной Сибири. Там ее вспышки происходят чаще всего. Очаги прежде всего формируются на пустырях и подобных не вовлеченных в сельскохозяйственное производство участках. Нужно вести регулярный мониторинг развития саранчи, это позволит отслеживать начало ее вспышек», – делится энтомолог.

По его словам, всегда наиболее подверженными атаке саранчи регионами были Дагестан, Калмыкия и соседние республики, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Оренбургская области в европейской части России, а также регионы вокруг Казахстана в Западной Сибири.



Особенно опасным может быть массовое размножение, которое приведет к формированию огромных стай саранчи, способных улететь очень далеко. Специалист рассказывает, что в летописях есть сведения о неоднократных опустошительных налетах саранчи на Московское княжество. В современные времена таких налетов не отмечали. Но перелеты, например из Астраханской области в Воронежскую, вероятны.

Чаще всего саранча передвигается из мест выплода – это пустыри, берега рек – к местам выкормки, то есть на поля и пастбища, говорит эксперт. Поэтому необходимо отслеживать места появления личинок саранчи и обрабатывать их пестицидами. «Крайне трудно проводить борьбу по летающим особям, ведь трудно предсказать, куда вся это стая сядет. А если она села на какое-то поле, то съест все там растущее раньше, чем можно успеть провести опрыскивание», – предупреждает Гниненко.

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