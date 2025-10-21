RUV: В Исландии впервые нашли комаров

Tекст: Валерия Городецкая

Энтомолог Бьерн Хьялтасон рассказал журналистам, что вечером 16 октября обратил внимание на необычную муху, передает ТАСС.

«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал», – заявил Хьялтасон, слова которого приводит RUV.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил, что найденные насекомые оказались комарами. По его словам, они принадлежат к виду Culiseta annulata. Этот вид известен своей высокой устойчивостью к низким температурам.

В 2020 году в Антарктиде обнаружили комаров.