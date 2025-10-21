С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.4 комментария
В Исландии впервые нашли комаров
Впервые на территории Исландии были замечены три комара, способных выживать при низких температурах, сообщила телерадиокомпания RUV.
Энтомолог Бьерн Хьялтасон рассказал журналистам, что вечером 16 октября обратил внимание на необычную муху, передает ТАСС.
«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал», – заявил Хьялтасон, слова которого приводит RUV.
Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил, что найденные насекомые оказались комарами. По его словам, они принадлежат к виду Culiseta annulata. Этот вид известен своей высокой устойчивостью к низким температурам.
