Исаев: Локализацию производств лекарств предложили внести в программу «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что на форуме «Единой России» в Екатеринбурге было предложено включить в народную программу пункт о локализации производства жизненно важных препаратов, говорится в Telegram-канале фракции.

Депутат отметил, что одной из наиболее острых тем остается обеспечение граждан лекарствами. По его словам, после начала спецоперации на Украине многие иностранные фармпроизводители покинули российский рынок, а страну пытаются изолировать от передовых медицинских разработок уже четыре года. «И хотя международное право запрещает напрямую вводить санкции в отношении лекарств и медицинских изделий, мы должны быть готовы ко всему», – подчеркнул Исаев.

Во время ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министру Михаилу Мишустину был задан вопрос о возможности полностью обеспечить россиян лекарствами отечественного производства.

Премьер заявил, что дефицита жизненно важных лекарств нет, в 2025 году объем отечественных препаратов увеличился на 15%, а медицинских изделий – на 10%». Он подчеркнул развитие научной базы: российские ученые разработали уникальные препараты от болезни Бехтерева, рассеянного склероза, аллергии и вакцины для лечения различных форм рака. Сейчас проходят клинические испытания 14 новых лекарств и 23 медицинских изделия, запуск промышленного производства которых ожидается в 2027 году.

Также Исаев отметил, что фракция активно работает с правительством по вопросам социальной политики, что позволило проиндексировать МРОТ, зарплаты бюджетников, пенсии и более 40 видов социальных выплат.

Во время представления отчета правительства в Госдуме председатель ГД Вячеслав Володин обратил внимание на рост тарифов на ЖКХ, который в ряде регионов превышает установленные правительством 1,7% и доходит до 30%. Он призвал правительство взять ситуацию под контроль.

Еще одной важной темой стала ситуация с «Почтой России», которая, по словам Мишустина, будет поддержана за счет расширения деятельности, цифровизации и бюджетных средств на модернизацию отделений.