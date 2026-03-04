Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.8 комментариев
Исаев: Локализацию производств лекарств предложили внести в программу «Единой России»
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что международное право запрещает прямые санкции против лекарств, однако страна должна быть готова ко всем сценариям.
Он напомнил, что на форуме «Единой России» в Екатеринбурге было предложено включить в народную программу пункт о локализации производства жизненно важных препаратов, говорится в Telegram-канале фракции.
Депутат отметил, что одной из наиболее острых тем остается обеспечение граждан лекарствами. По его словам, после начала спецоперации на Украине многие иностранные фармпроизводители покинули российский рынок, а страну пытаются изолировать от передовых медицинских разработок уже четыре года. «И хотя международное право запрещает напрямую вводить санкции в отношении лекарств и медицинских изделий, мы должны быть готовы ко всему», – подчеркнул Исаев.
Во время ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министру Михаилу Мишустину был задан вопрос о возможности полностью обеспечить россиян лекарствами отечественного производства.
Премьер заявил, что дефицита жизненно важных лекарств нет, в 2025 году объем отечественных препаратов увеличился на 15%, а медицинских изделий – на 10%». Он подчеркнул развитие научной базы: российские ученые разработали уникальные препараты от болезни Бехтерева, рассеянного склероза, аллергии и вакцины для лечения различных форм рака. Сейчас проходят клинические испытания 14 новых лекарств и 23 медицинских изделия, запуск промышленного производства которых ожидается в 2027 году.
Также Исаев отметил, что фракция активно работает с правительством по вопросам социальной политики, что позволило проиндексировать МРОТ, зарплаты бюджетников, пенсии и более 40 видов социальных выплат.
Во время представления отчета правительства в Госдуме председатель ГД Вячеслав Володин обратил внимание на рост тарифов на ЖКХ, который в ряде регионов превышает установленные правительством 1,7% и доходит до 30%. Он призвал правительство взять ситуацию под контроль.
Еще одной важной темой стала ситуация с «Почтой России», которая, по словам Мишустина, будет поддержана за счет расширения деятельности, цифровизации и бюджетных средств на модернизацию отделений.