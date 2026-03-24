Анонсирован предстоящий визит Лукашенко в КНДР

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в КНДР 25-26 марта, передает РИА «Новости».

В поездке Лукашенко встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения развития сотрудничества и перспективных проектов между двумя странами.

Пресс-служба белорусского президента уточнила: «Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР». Центральным событием визита станут переговоры между лидерами.

Ожидается, что главы государств обсудят весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, а также определят ключевые сферы взаимного интереса и наиболее перспективные проекты для реализации. В сообщении подчеркивается, что визит призван укрепить договорно-правовую базу и активизировать двустороннее сотрудничество между Беларусью и КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын может приехать в Россию после согласования всех деталей. Ким Чен Ын остается желанным гостем для российской стороны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны. Явка на выборах составила 99,99%.