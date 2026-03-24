Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
Причастные к трагической атаке на мирных жителей Брянска понесут ответственность, использование дальнобойных ракет требовало непосредственного участия британских военных специалистов, заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
Обстрел Брянска не мог состояться без содействия британских экспертов, это обернется серьезными последствиями для организаторов, заявил Келин ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что атака на гражданское население унесла жизни восьми человек именно в момент активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию.
«Эта террористическая выходка стала еще одним свидетельством истинных намерений кураторов киевского режима – сорвать мирный процесс. Подобная тактика кровавых провокаций используется ими всякий раз, когда появляются опасения, что разговор об урегулировании может наладиться», – сказал глава российской дипмиссии.
По словам посла, англичане решили напомнить о себе, поскольку без их участия применение ракет Storm Shadow невозможно. На фоне действий США и Израиля против Ирана Лондон также посчитал нужным продемонстрировать силу своих систем вооружения.
Келин отметил, что для Британии с ее амбициями важно утвердиться в роли лидера антироссийских сил, способного влиять на ситуацию. Однако любые действия влекут ответную реакцию, и для всех причастных к трагедии в Брянске итог окажется самым печальным, резюмировал дипломат.
Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник называл этот удар попыткой срыва переговорного процесса.