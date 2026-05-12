Суд в Италии легализовал наличие трех родителей у ребенка

Итальянский суд впервые признал законным наличие трех родителей у ребенка
Апелляционная инстанция города Бари приняла беспрецедентное решение, официально узаконив статус трех родителей для появившегося на свет в Германии четырехлетнего мальчика.
Итальянская юстиция впервые узаконила наличие трех родителей у одного ребенка, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на решение суда Бари, передает РИА «Новости».
Документ позволяет внести в реестр свидетельство о рождении четырехлетнего мальчика, воспитываемого двумя отцами и матерью.
«Впервые в Италии был признан ребенок, имеющий трех родителей: двух отцов, которые воспитывают его с рождения, и мать, родившую его... Это решение... является первым подобным в нашей стране и позволяет внести в реестр свидетельство ребенка с двумя отцами», – отмечается в публикации.
Мальчик появился на свет в Германии естественным путем. Его биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии (движениет ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России), а мать – давняя подруга пары. При рождении малыша признали оба биологических родителя, после чего он был передан на воспитание отцу и его супругу.
Поскольку немецкое законодательство разрешает усыновление партнера в однополых парах, второй мужчина официально стал родителем. Позже пара попыталась зарегистрировать этот статус в итальянской Апулии, но местный муниципалитет ответил отказом, заподозрив суррогатное материнство, которое в стране запрещено.
Апелляционный суд Бари, рассмотрев дело, не нашел признаков суррогатного материнства. Судьи также учли, что биологическая мать не выступает против второго отца. В итоге инстанция обязала зарегистрировать свидетельство о рождении с тремя родителями на территории Италии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин запретил усыновление детей гражданами стран с разрешенной сменой пола.