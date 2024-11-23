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Путин запретил усыновлять детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Поправки внесены в Семейный кодекс России и включают ограничения для граждан государств, где допускается смена пола через медицинское вмешательство или изменение документов, сообщает ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что закон направлен на защиту детей от потенциальных опасностей, связанных с усыновлением гражданами стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Он отметил, что такие страны, как Австрия, Эстония, Германия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения и Швейцария, позволяют смену пола без возрастных ограничений. В остальных восьми странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних.
По словам Володина, исключение любых попыток изменения пола детей при усыновлении за рубеж является крайне важным. Законодательство теперь дополняет список лиц, которым запрещено становиться усыновителями или опекунами детей из России. Эти меры приняты в целях защиты национальных интересов и безопасности детей.
Ранее Володин заявлял, что гражданам стран, где разрешена смена пола, необходимо запретить усыновлять российских детей.
В итоге Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами таких стран.