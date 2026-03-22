Диетолог Ямилова объяснила, как ранний завтрак влияет на вечерний аппетит
Употребление завтрака в течение часа после пробуждения позволяет поддерживать энергию и уменьшить вероятность переедания в вечернее время, сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Приём пищи в течении часа после пробуждения заряжает энергией на целый день, помогает контролировать аппетит и снижает риски вечерних перееданий. Однако необходимо помнить, что не менее важным является качественный состав вашего питания», – рассказала врач РИА «Новости».
Ямилова добавила, что каждый основной прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы. Рацион должен быть максимально разнообразным, включать продукты как растительного, так и животного происхождения.
Диетолог также рекомендовала избегать рафинированных, переработанных, высокоуглеводных продуктов и фастфуда.
