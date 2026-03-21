В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.5 комментариев
На Украине военкомат похитил преподавателя Почаевской семинарии УПЦ
Сотрудники ТЦК Украины похитили преподавателя Почаевской семинарии УПЦ
Преподаватель Почаевской духовной семинарии Игорь Ковалюк был похищен сотрудниками военкомата по пути на заупокойную службу в селе Волица, пишут местные СМИ.
Сотрудники военкомата в Тернопольской области на западе Украины похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма канонической Украинской православной церкви Игоря Ковалюка. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый казацкий», пишет РИА «Новости».
По данным телеканала, священнослужителя задержали по дороге в село Волица Тернопольской области, куда он направлялся для совершения заупокойной службы.
Сейчас, как уточняет «Первый казацкий», Ковалюк находится в Тернопольском военкомате. Дополнительной информации о причинах и обстоятельствах задержания пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад в Черкасской области работники ТЦК похитили священника Свято-Михайловского храма УПЦ Городища отца Анатолия Черненко.
Ранее в Волынской области настоятель храма УПЦ Иоанн Чирик был похищен у подъезда дома, где жил с семьей. До этого в Ровненской области сотрудники ТЦК задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ.