На Украине военкомат похитил преподавателя Почаевской семинарии УПЦ

Сотрудники ТЦК Украины похитили преподавателя Почаевской семинарии УПЦ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники военкомата в Тернопольской области на западе Украины похитили преподавателя Почаевской духовной семинарии и клирика семинарского храма канонической Украинской православной церкви Игоря Ковалюка. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый казацкий», пишет РИА «Новости».

По данным телеканала, священнослужителя задержали по дороге в село Волица Тернопольской области, куда он направлялся для совершения заупокойной службы.

Сейчас, как уточняет «Первый казацкий», Ковалюк находится в Тернопольском военкомате. Дополнительной информации о причинах и обстоятельствах задержания пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад в Черкасской области работники ТЦК похитили священника Свято-Михайловского храма УПЦ Городища отца Анатолия Черненко.

Ранее в Волынской области настоятель храма УПЦ Иоанн Чирик был похищен у подъезда дома, где жил с семьей. До этого в Ровненской области сотрудники ТЦК задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ.



