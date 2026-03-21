На Украине возник дефицит гречки и ажиотажный спрос

Tекст: Мария Иванова

Ситуация с гречневой крупой на Украине быстро обостряется, передает Страна.ua. В Telegram-канале издания опубликовано сообщение: «Гречка уже в дефиците, и в ближайшее время подорожает на 20 гривен. Вчера… разошлось видео пустых магазинных полок с комментариями, что киевляне раскупили всю гречку и рис».

Владельцы магазинов отмечают, что спрос на крупы за последние дни вырос в несколько раз, и товар исчезает с полок почти мгновенно. Люди опасаются дальнейшего роста цен из-за подорожания топлива и доставки, поэтому стремятся сделать запасы. Поставщики предупреждают, что уже скоро закупочная стоимость увеличится на 10%, передает РИА «Новости».

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой сообщил, что панический спрос наблюдается не только на гречку, но и на другие крупы. По его словам, если осенью килограмм гречки стоил около 30 гривен (57 рублей), то сейчас уже 60, а в ближайшее время цена может подняться до 80 гривен (152 рубля).

Причиной дефицита стал рекордно низкий урожай: посевные площади под гречихой сократились, а валовой сбор составил всего 80 тыс. тонн – это треть от необходимого объема.

Аналогичная ситуация отмечается с рисом, пшеничной, ячневой, перловой и гороховой крупами. К тому же рост стоимости топлива, который за март составил 12,5%, лишь усиливает напряженность на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс цен на продукты питания в стране в прошлом году практически догнал показатели большинства государств Евросоюза.

Украинские пекари ранее предупреждали о риске дефицита хлеба на внутреннем рынке.