Обозреватель газеты ВЗГЛЯД объяснил рост цен на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно анализу инфляционного отчета Национального банка Украины, пишет газета ВЗГЛЯД, индекс цен на продукты питания на Украине практически догнал показатели большинства стран ЕС.

В некоторых категориях, например, свинина и молочные продукты, украинские цены даже превысили аналогичные в ряде государств Восточной Европы.

Эксперты отмечают, что основной причиной такого роста выступает продолжающийся военный конфликт, который приводит к увеличению издержек производителей, повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры и дополнительным расходам на логистику. Кроме того, значительную роль сыграли высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса, которые в мае 2025 года достигли максимальных для всей Европы значений.

Ранее украинский экспорт выигрывал благодаря «торговому безвизу» с ЕС, позволяющему свободно поставлять продукты на европейский рынок. Однако даже после отмены этого режима внутренние цены сохраняют европейский уровень, поскольку украинские сельхозпроизводители ориентируются на экспорт и вынуждены компенсировать потери за счет внутреннего рынка.

«Все, что придется уступить европейцам, всегда можно содрать с украинца. Ему-то деваться некуда», – говорится в публикации.

Рост цен усугубляется структурой торговли: сырье и полуфабрикаты уходят в ЕС, а дорогой импорт поднимает стоимость некоторых товаров. При этом западные области Украины давно ориентированы на закупки в Польше и Венгрии, а на внутреннем рынке расширяется доступ к европейским продуктам по высоким ценам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине отмечали резкое подорожание базовых продуктов питания. Национальный банк Украины подчеркивал, что стоимость сливочного масла стала выше, чем в Польше, на 20–25%. Цены на другие продукты также достигли уровня соседних европейских стран.