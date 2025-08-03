Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Названы главные причины роста цен на Украине
Обозреватель газеты ВЗГЛЯД объяснил рост цен на Украине
Последние статистические данные свидетельствуют о том, что стоимость продовольствия на Украине достигла уровня стран Евросоюза, опередив Румынию и Словакию, причины этого явления описал обозреватель газеты ВЗГЛЯД Николай Стороженко.
Согласно анализу инфляционного отчета Национального банка Украины, пишет газета ВЗГЛЯД, индекс цен на продукты питания на Украине практически догнал показатели большинства стран ЕС.
В некоторых категориях, например, свинина и молочные продукты, украинские цены даже превысили аналогичные в ряде государств Восточной Европы.
Эксперты отмечают, что основной причиной такого роста выступает продолжающийся военный конфликт, который приводит к увеличению издержек производителей, повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры и дополнительным расходам на логистику. Кроме того, значительную роль сыграли высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса, которые в мае 2025 года достигли максимальных для всей Европы значений.
Ранее украинский экспорт выигрывал благодаря «торговому безвизу» с ЕС, позволяющему свободно поставлять продукты на европейский рынок. Однако даже после отмены этого режима внутренние цены сохраняют европейский уровень, поскольку украинские сельхозпроизводители ориентируются на экспорт и вынуждены компенсировать потери за счет внутреннего рынка.
«Все, что придется уступить европейцам, всегда можно содрать с украинца. Ему-то деваться некуда», – говорится в публикации.
Рост цен усугубляется структурой торговли: сырье и полуфабрикаты уходят в ЕС, а дорогой импорт поднимает стоимость некоторых товаров. При этом западные области Украины давно ориентированы на закупки в Польше и Венгрии, а на внутреннем рынке расширяется доступ к европейским продуктам по высоким ценам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине отмечали резкое подорожание базовых продуктов питания. Национальный банк Украины подчеркивал, что стоимость сливочного масла стала выше, чем в Польше, на 20–25%. Цены на другие продукты также достигли уровня соседних европейских стран.