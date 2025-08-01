Цены на продукты на Украине достигли уровня европейских

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цены на продукты на Украине за последние годы приблизились к европейским, сообщает ТАСС со ссылкой на инфляционный отчет Нацбанка Украины.

В документе отмечается, что с 2016 года цена на продукты в евро на Украине выросла на 79%, тогда как в странах Евросоюза – на 46%. По словам аналитиков, «динамика цен по отдельным группам была неоднородной, как и отклонения цен на отдельные продукты на Украине от цен в странах ЕС».

В отчете указано, что хлеб, крупы, фрукты, овощи и пресноводная рыба на Украине пока дешевле, чем в ЕС, благодаря сравнительно низким затратам на сырье, труд и логистику. Однако по сливочному маслу украинские цены уже превышают среднеевропейские на 20-25% по сравнению, например, с Польшей. Такой рост связывают с высокой себестоимостью производства и недостаточной поддержкой государства по сравнению с европейскими странами.

Схожая ситуация наблюдается в животноводстве: свинина и молочные продукты на Украине дороже, чем в Польше, что объясняют структурными проблемами и меньшей государственной поддержкой. В то же время мясо птицы и яйца остаются дешевле благодаря эффективности крупных производителей. В Нацбанке пояснили, что с начала 2025 года, после временного снижения цен из-за девальвации гривны, снова отмечается рост стоимости продуктов в пересчете на евро.

Также Нацбанк сообщил об увеличении импорта продовольствия: за первое полугодие 2025 года поставки свинины выросли в 4,4 раза, молока – в 1,6 раза, круп – на 48%, овощей – вдвое, яблок – в восемь раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доля жителей, оказавшихся за чертой бедности на Украине после начала спецоперации, увеличилась почти вдвое и достигла 37%.