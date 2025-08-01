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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт
    МИД Румынии потребовал убрать российский флаг возле музея Тулчи
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    10 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    32 комментария
    1 августа 2025, 13:23 • Новости дня

    Цены на продукты на Украине достигли уровня европейских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последние годы стоимость продуктов на Украине вплотную приблизилась к европейским показателям, причем, например, сливочное масло оказалось дороже, чем в Польше, на 20–25%, сообщается в инфляционном отчете Нацбанка Украины.

    Цены на продукты на Украине за последние годы приблизились к европейским, сообщает ТАСС со ссылкой на инфляционный отчет Нацбанка Украины.

    В документе отмечается, что с 2016 года цена на продукты в евро на Украине выросла на 79%, тогда как в странах Евросоюза – на 46%. По словам аналитиков, «динамика цен по отдельным группам была неоднородной, как и отклонения цен на отдельные продукты на Украине от цен в странах ЕС».

    В отчете указано, что хлеб, крупы, фрукты, овощи и пресноводная рыба на Украине пока дешевле, чем в ЕС, благодаря сравнительно низким затратам на сырье, труд и логистику. Однако по сливочному маслу украинские цены уже превышают среднеевропейские на 20-25% по сравнению, например, с Польшей. Такой рост связывают с высокой себестоимостью производства и недостаточной поддержкой государства по сравнению с европейскими странами.

    Схожая ситуация наблюдается в животноводстве: свинина и молочные продукты на Украине дороже, чем в Польше, что объясняют структурными проблемами и меньшей государственной поддержкой. В то же время мясо птицы и яйца остаются дешевле благодаря эффективности крупных производителей. В Нацбанке пояснили, что с начала 2025 года, после временного снижения цен из-за девальвации гривны, снова отмечается рост стоимости продуктов в пересчете на евро.

    Также Нацбанк сообщил об увеличении импорта продовольствия: за первое полугодие 2025 года поставки свинины выросли в 4,4 раза, молока – в 1,6 раза, круп – на 48%, овощей – вдвое, яблок – в восемь раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля жителей, оказавшихся за чертой бедности на Украине после начала спецоперации, увеличилась почти вдвое и достигла 37%.

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    8 комментариев


    Комментарии (28)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

    Комментарии (9)
    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

    Комментарии (4)
    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    8 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    8 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (8)
    31 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на заседании Рады обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытке установить диктатуру после подписания закона о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов.

    «Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!», – заявил Гончаренко, развернув картонку с надписью «Зе енд», отсылая к фамилии Зеленского и выражению «The end», передает ТАСС.

    В своей речи Гончаренко указал, что Зеленский должен защищать страну, а не своих соратников от расследований, и добавил, что «этот сериал закончился, это конец твоего кино», намекая на сериал «Слуга народа», который сделал Зеленского популярным.

    Депутат также обратился к коллегам из фракции «Слуга народа» с призывом вернуть антикоррупционным органам полномочия. По словам Гончаренко, Зеленский «все равно вас кинет, а народ с вас все равно стребует».

    Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

    Комментарии (2)
    31 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    The Daily Telegraph: ВСУ потеряли надежду удержать Красноармейск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные больше не рассчитывают удержать Красноармейск, пишет британская газета The Daily Telegraph.

    Как пишет The Daily Telegraph, военные ВСУ называют переход города под контроль России «вопросом времени», передает ТАСС. В издании отметили, что моральный дух защитников Красноармейска оценивается как «очень низкий». По данным журналистов, многие солдаты уже подали рапорты о переводе в другие бригады, чтобы покинуть город.

    Ранее российские штурмовики заняли укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску. Сообщалось, что большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Жителей Украины предупредили о гуманитарной катастрофе зимой

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о риске катастрофы из-за саранчи и дефицита газа

    Жителей Украины предупредили о гуманитарной катастрофе зимой
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Украину уже этой зимой может ожидать гуманитарная катастрофа из-за нехватки газа и масштабного нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    «Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», – заявил Соскин.

    По его словам, представители киевской власти, включая крупных бизнесменов вроде Рината Ахметова, могут покинуть страну на зиму, оставив население в сложных условиях. Он считает, что предстоящие холода и отсутствие ресурсов создадут серьезные трудности для большинства украинцев.

    Ранее украинские СМИ сообщили о распространении саранчи, которая угрожает урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особенно сильно пострадали посевы подсолнечника в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, а также в частях Запорожской и Херсонской областей.

    В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко еще 9 июня предупреждал о риске реального дефицита газа этой зимой. По его данным, для безопасного прохождения отопительного сезона Украине не хватает около 10 млрд кубометров топлива.

    Ранее сообщалось, что аграрии на юге Украины фиксируют массовое повреждение посевов подсолнечника саранчой из-за невозможности борьбы с насекомыми у линии фронта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов.


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    1 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Киев должен установить сотни линий обороны достаточно быстро, чтобы опередить наступление России, поэтому внутри Украины предпринимаются усилия по укреплению сотен километров оборонительных рубежей.

    Линия противотанковых рвов и колючей проволоки тянется через поля подсолнечника до самого горизонта. Украина делает ставку на то, что сможет построить укрепления достаточно быстро и на достаточном расстоянии, чтобы остановить летнее наступление России, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Но оборонительная игра сталкивается со все менее радужными перспективами, отмечает издание.

    «Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Пока стрелки сканируют небо в поисках вражеских дронов, операторы украинских БПЛА находятся под ними в обширной сети подземных укрытий», – рассказывает газета.

    По данным WSJ, инженеры и солдаты ВСУ возвели линию бетонных «зубов дракона» по пояс высотой от Харьковской области до Запорожья, хотя пробелы в обороне делают их схожей с сооружениями линии Мажино, добавляет РБК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    В Минобороны России сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    31 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска
    Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донецкой народной республике, передает Lenta.ru. По его словам, «российские диверсионно-разведывательные группы» прорвались в город, а также в соседнее Доброполье, но ВСУ якобы продолжают держать оборону и отбивают атаки.

    По сведениям украинских военных, проникновение российских военных в Красноармейск произошло еще 20 июля.

    31 июля появились сообщения о том, что в центр Красноармейска вошли полноценные боевые подразделения российских войск. Об этом сообщили в  Telegram-канале «Иди и смотри».

    Ранее в Британии заявили, что украинские военные больше не рассчитывают удержать Красноармейск.

    Сообщалось, что большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    31 июля 2025, 16:15 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский утвердил закон, который возвращает независимость НАБУ и САП, спустя чуть больше недели после передачи этих органов под контроль генпрокурора.

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал документ, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает ТАСС.

    В видеообращении Зеленский подчеркнул: «Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован».

    По его словам, власти прислушались к общественному мнению и чиновники оперативно уведомят западных партнеров об изменениях. Новое законодательство было принято после того, как предыдущее решение Рады ограничило независимость НАБУ и САП, передав их под контроль генерального прокурора. После этих изменений по всей Украине прошли протесты, а западные партнеры обвинили украинское руководство в поощрении коррупции.

    Новый закон, инициированный Зеленским, был одобрен парламентом в двух чтениях и сразу подписан спикером. Документ вернул антикоррупционным органам автономность и сохранил все гарантии их независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины восстановила независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией.

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева, если давление на антикоррупционные органы продолжится.

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    1 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 60 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с 31 июля на 1 августа над страной перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    С 23.30 мск 31 июля до 4.10 мск 1 августа дежурные средства ПВО ликвидировали 31 дрон над Белгородской областью, 12 – над Ростовской, пять – над Краснодарским краем, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также пять дронов нейтрализовано над акваторией Черного моря, три – над Воронежской областью, два – над Липецкой, еще два – над Тульской, один – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над территорией Тульской области. Инструктор МЧС погиб при ликвидации последствий атаки беспилотников в Туле.

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    1 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Business Insider заявил о неэффективности ПВО Украины против российской «Герани-3»

    Tекст: Вера Басилая

    Высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может существенно усложнить работу ПВО на Украине, сообщает интернет-портал Business Insider.

    Портал сообщает, что массовое применение новой модификации российских беспилотников «Герань-3», оснащенных реактивным двигателем, может поставить Вооруженные силы Украины в сложное положение, передает ТАСС.

    По данным портала, максимальная скорость этих аппаратов достигает 800 км/ч, что делает их схожими по этому параметру с крылатыми ракетами.

    Business Insider отмечает: «Столь высокая мобильность практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ».

    Кроме того, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно бороться с новой модификацией «Герани-3», если их скорость не увеличить минимум втрое, говорится в материале портала.

    По мнению экспертов издания, даже дальнобойные западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не смогут одновременно справляться с массированными пусками баллистических ракет и реактивных беспилотников. Такая ситуация создает новые вызовы для противовоздушной обороны Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков также указывал, что в арсенале российских войск появились БПЛА «Герань-3» с реактивными двигателями, способные пикировать на цель со скоростью свыше 400 км/ч. По его оценке, в новой модификации увеличена дальность полета, улучшена устойчивость к радиоэлектронной борьбе и повышена точность наведения.

    Ранее сообщалось, что по объектам в Харькове и Одессе был нанесен массированный ночной удар с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», которые развивают скорость до 600 км в час.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

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    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами

    США сами подрывают глобальную роль американского доллара

    США станут мировым центром криптовалютной индустрии, заявляют в администрации Белого дома. И действительно, принятые по этому поводу законы не только изменяют внутренние правила крипторегулирования в США, но и закладывают основу для новой глобальной конкуренции в цифровых финансах. Более того, они способны в корне поменять мировую финансовую систему – и, как ни парадоксально, подорвать глобальную роль американского доллара. Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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