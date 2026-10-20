Участник одиночного велопробега из Москвы пропал в Таиланде

Tекст: Валерия Городецкая

Москвич перестал выходить на связь во время поездки на велосипеде по трассе в таиландской провинции Прачуап-Кхири-Кхан, передает РИА «Новости». «Три дня назад пропал с радаров участник одиночного велопробега из российской столицы», – сообщила глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. Она добавила, что об исчезновении заявила супруга мужчины, с которой он постоянно поддерживал контакт.

Путешественник начал свой маршрут 16 сентября, планируя проехать через Китай, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Уточняется, что у него не было при себе ценных вещей и медицинской страховки. После ночевки в палатке он собирался отправиться в сторону Пхукета, а оттуда – в Малайзию и Сингапур, однако его локация пропала из сети.

В последний раз мужчина выходил на связь в пятницу днем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавший в Таиланде российский подросток был найден в состоянии комы.

Весной в этой стране начались поиски исчезнувшего после обращения в клинику россиянина.

В феврале местная полиция сообщила о гибели пропавшего соотечественника в Паттайе.