Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Пожар в гостинице в Ульяновске потушили
МЧС: Пожар в гостинице «Барселона» в центре Ульяновска ликвидирован
В центре Ульяновска удалось ликвидировать пожар в гостиничном комплексе «Барселона», сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«Пожар ликвидирован», – говорится в сообщении ведомства в Max. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в коллективных сараях в центре Ульяновска, после чего пламя перекинулось на гостиничный комплекс.
Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кровля гостиницы в Ульяновске частично обрушилась при пожаре.
В марте в гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар.