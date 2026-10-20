Пожар в гостинице в Ульяновске потушили

МЧС: Пожар в гостинице «Барселона» в центре Ульяновска ликвидирован

Tекст: Валерия Городецкая

«Пожар ликвидирован», – говорится в сообщении ведомства в Max. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в коллективных сараях в центре Ульяновска, после чего пламя перекинулось на гостиничный комплекс.

Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кровля гостиницы в Ульяновске частично обрушилась при пожаре.

В марте в гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар.