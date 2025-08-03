Почему цены на Украине превысили европейские

Tекст: Николай Стороженко

«Хотим жить как в Европе!» – этой знаменитой украинской мантре уже больше 20 лет. В начале сентября 2004 года, еще даже до начала майдана, тогдашний кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко выдал программную статью «Какой быть Украине?», где выступал за пресловутую европейскую интеграцию (и, тем самым, позиционировал своего соперника – Виктора Януковича – ее противником).

21 год – это уже, по сути, поколение. Поколение людей, которых за это время приучили видеть в европейской интеграции (как сказали бы философы) меру всех вещей. Способствует некое явление или событие этой самой интеграции – значит хорошее. Нет? Значит плохое.

Однако на этом нелегком пути украинцы не замечают главного: они уже живут в Европе. Или «как в Европе» – как больше нравится. Об этом говорит неумолимая статистика.

Парадокс украинских цен

Если конкретнее, речь о последнем инфляционном отчете Нацбанка Украины. Согласно ему, индекс цен на продовольственные товары на Украине вплотную сблизился с ценами в странах ЕС. При этом он уже выше, чем Румынии и Словакии, а также в Турции и лишь немногим уступает ценам в соседних Польше и Венгрии.

В свою очередь, если в этих странах цены примерно на 10% ниже среднеевропейских, то на Украине – на 15%. Разница несущественна, а учитывая, что в Румынии, Болгарии и Словакии цены еще ниже, то украинцев можно поздравить: долго шли, но, наконец, дошли.

Однако возникает другой вопрос. Вот только недавно, в начале июня, ЕС отменила для Украины т.н. «торговый безвиз» – режим торговли, позволявший украинским предприятиям поставлять в страны ЕС сельскохозяйственную продукцию без привычных квот и пошлин. Причиной данного решения стали масштабные протесты европейских фермеров. А фермеры, в свою очередь, бунтовали из-за дешевизны украинской продукции: мол, демпингуют украинцы, а мы из-за этого на грани разорения.

Как-то одно с другим не вяжется, правда? С одной стороны, украинцы демпингуют и заваливают ЕС своей дешевой продукцией. С другой – внутри самой Украины цены на продовольствие уже выше, чем в ряде стран ЕС или сопоставимы с ними. Но это лишь кажущееся противоречие. Украинские продукты питания чем-то напоминают кота Шредингера: они одновременно и дешевые и дорогие.

Почему растут цены на Украине

Первая и главная причина высоких цен – военный конфликт Украины с Россией. Это своего рода непрямой налог, который производители закладывают в стоимость продукции. Включаться сюда может все что угодно: ущерб урожаю и/или производственным мощностям от боевых действий; расходы, напрямую связанные с боевыми действиями и их последствиями (переезд, покупка генераторов и топлива в периоды веерных отключений и т.п.); снижение объемов производства (растут издержки на единицу продукции).

Но дело еще и в том, что для украинского бизнеса существует еще и такое явление, как добровольно-принудительная благотворительность. Любая украинская компания, в том числе и сельхозпроизводители, включены в систему негласного шефства над подразделениями ВСУ и ТрО. Большая ее часть идет через донаты и волонтеров, но бывает, когда нужно срочно. И тогда вопрос решается через военно-гражданскую администрацию и обзвон («нужно собрать … грн на то-то и то-то, с вас столько-то»). И это в лучшем случае, потому что ребята из откровенно нацистских батальонов придут и «попросят» сами.

Второй причиной следует считать влияние того самого торгового безвиза. Сегодня он, как заявлено, уже не действует. Однако судить об этом можно будет по итогам с/х экспорта за 2025 год – когда будет возможность сравнить данные за два полугодия.

Однако все это время (2022-2025) он действовал. А значит, продовольственный рынок Украины явочным порядком был (и, в большой степени, остается) частью общеевропейского. Прямое следствие этого – за минувшие несколько лет внутриукраинские цены постепенно подтянулись до европейского уровня. Не до среднеевропейского, как видим. Но если выделить отдельно страны Центральной Европы, Украина вполне впишется.

Да, подсолнечное масло, хлеб, мука, крупы, пресноводная рыба, курятина, яйца, фрукты и овощи на Украине стоят дешевле, чем у соседей. Однако цены на свинину, сливочное масло и прочие молокопродукты – уже выше. Как так выходит?

Во-первых, дорогой импорт. Производство свинины на Украине падает, все больше ее завозится из Европы. Молокопродукты, наоборот, уходят в ЕС. И, на фоне их недостатка на Украине производители диктуют цены. Во-вторых, украинские фермеры действительно ставили для Европы цену ниже, чем на Украине. Поскольку время действия «безвиза», особенно в 2022 году, торговля с ЕС давала гарантированный сбыт с оплатой в твердой валюте.

Наконец, рынок ЕС банально перспективнее. И есть смысл пытаться закрепиться на нем – хоть бы и путем временного демпинга. А все, что придется уступить европейцам, всегда можно содрать с украинца. Ему-то деваться некуда.

Золотые мегаватты

Отдельно следует выделить еще одну причину – стоимость энергии. В былые времена ЕС обосновывал торговые пошлины в отношении украинских товаров неконкурентно низкой стоимостью электроэнергии для украинского бизнеса. Эти времена давно миновали.

Скажем, в мае 2025 года тариф на суточном рынке электроэнергии на Украине достигал 113 евро/МВт­­­·ч. Что стало самым высоким значением среди стран Европы (56 евро – в ФРГ, 70-75 евро – в Польше, Румынии, Словакии и Венгрии).

По состоянию на начало августа стоимость энергии на суточном рынке Украины колеблется в пределах от 2100 грн (44 евро)/Мвт·ч до 9300 грн (194 евро)/МВт·ч. (в среднем – 115 евро/МВт·ч). Однако, согласно решению украинского регулятора, в самое ближайшее время стоимость энергии в отрезок между 17 и 23 часами вырастет до 15 000 грн (314 евро)/МВт·ч. В этом случае среднесуточный тариф будет составлять уже невероятные 164 евро/МВт·ч.

Разумеется, это никак не касается бытового тарифа, по этим сумасшедшим расценкам платит бизнес. Однако бизнес закладывает свои расходы в стоимость товаров.

Евроколония

Казалось бы, с такой стоимостью энергии проблема засилья украинских товаров на европейском рынке должна была решиться сама собой. Но у украинских производителей остается последний туз в рукаве: дешевая рабочая сила, которая и производит товары для европейского рынка. При этом сами украинцы платят за те же товары вполне европейскую цену. И даже больше: нидерландский сыр или немецкое пиво, которые стоят дешевле, чем их украинские аналоги, уже никого на Украине не удивляют.

Что же касается западных областей, так они и до войны массово ездили на закупки в соседние Польшу и Венгрию. Сегодня, когда и ехать никуда не нужно (через границу фурами завозятся продукты питания под видом гуманитарной помощи, которые затем идут на местные рынки и в торговые сети), тамошним производителям вообще нет смысла делать ставку на свой рынок. Максимум – на центральные области и столицу. И на рынок ЕС, разумеется. Да, туда приходится поставлять в основном сырье или полуфабрикаты, а не готовую продукцию. Зато за твердую валюту и издержек меньше.

Как отмечалось выше, главной причиной такой извращенной экономической логики стал военный конфликт и все особенности военной экономики. Однако правильнее будет сказать, что война, по сути, не привнесла сюда ничего нового. Все эти тенденции существовали и прежде. А за время проведения СВО они лишь окрепли, превратив Украину в полноценную колонию Евросоюза.