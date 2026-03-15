Медведев победил Алькараса и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Медведева, который был посеян под одиннадцатым номером, тогда как Алькарас возглавил посев.

В финале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, занимающим второе место в мировом рейтинге. Финал назначен на 15 марта. Призовой фонд турнира составил 9,4 млн долларов.

Медведеву тридцать лет, он занимает одиннадцатое место в рейтинге ATP и имеет на счету 23 титула ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США и Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России. Шесть раз спортсмен доходил до финалов турниров Большого шлема.

Карлосу Алькарасу двадцать два года, он с ноября возглавляет мировой рейтинг и завоевал 26 титулов ATP. Алькарас семь раз побеждал на турнирах Большого шлема, включая победы на Открытом чемпионате США, Уимблдоне, Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате Австралии. Также он стал серебряным призером Олимпиады 2024 года в Париже.

Ранее он выиграл турнир категории ATP 500 в Дубае.