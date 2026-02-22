Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

Российские спортсмены в нейтральном статусе прошли в параде на закрытии Игр

Tекст: Денис Тельманов

Церемония завершения соревнований проходит в итальянской Вероне, где отечественные участники появились на арене после знаменосцев, передает ТАСС. Делегация проследовала без государственного флага и специальных табличек.

В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Победу в общекомандном зачете одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

