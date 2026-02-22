«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.23 комментария
Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК
Российские спортсмены в нейтральном статусе прошли в параде на закрытии Игр
Атлеты из России в нейтральном статусе и без флага вышли на арену в Вероне во время церемонии прощания с зимними Играми.
Церемония завершения соревнований проходит в итальянской Вероне, где отечественные участники появились на арене после знаменосцев, передает ТАСС. Делегация проследовала без государственного флага и специальных табличек.
В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.
Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.
Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Победу в общекомандном зачете одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лыжник Савелий Коростелев финишировал пятым в марафоне на 50 километров. Лыжница Дарья Непряева лишилась результата в масс-старте из-за ошибки с инвентарем. Международный союз конькобежцев заявил о проведении чемпионата мира в Праге без россиян. Организаторы предупреждали о стоимости билетов на церемонию закрытия от 950 евро.