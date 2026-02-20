Дания решила усложнить выдачу вида на жительство для украинцев

Tекст: Вера Басилая

Дания усложнит процедуру получения вида на жительство для украинских граждан, покинувших страну из-за конфликта и подпадающих под мобилизацию, передает РИА «Новости».

Новые меры вступят в силу с середины мая и коснутся только новых заявителей, тогда как уже выданные разрешения на проживание сохранят свою силу.

С 2022 года в Дании действовал специальный закон, позволявший украинским беженцам быстро получать вид на жительство, доступ к рабочим местам, жилью, системе здравоохранения и образованию, а также участие в интеграционных программах.

Согласно публикации, Дания прекратит выдачу вида на жительство по специальной схеме для части украинцев, в том числе тех, кто подлежит мобилизации на Украине.

Власти Дании пояснили, что те, кто не сможет воспользоваться специальным законом, все еще смогут подать заявление на вид на жительство по стандартной процедуре, предусмотренной датским законодательством.

По данным Дании, за время конфликта около 65 тыс. граждан Украины получили вид на жительство по специальному закону.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене положений о помощи гражданам с Украины, связанным с вооруженным конфликтом на территории этого государства.

Полонист Станислав Стремидловский объяснил причины отмены льгот для украинских беженцев в Польше.