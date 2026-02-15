Умер создатель консолей Sega Хидеки Сато

Tекст: Дарья Григоренко

«Умер известный как «отец харда SEGA» Хидэки Сато. Это был действительно великий человек в истории игр Японии, который очаровал поклонников SEGA по всему миру», – заявили представители издания, передает РИА «Новости».

Сато сыграл ключевую роль в истории SEGA, участвуя в разработке практически всех главных консолей компании. Свою работу он начал с SG-1000, первой приставки SEGA, которая вышла в 1983 году, а затем занимался созданием игрового компьютера SC-3000 и ряда других устройств.

Одним из самых заметных проектов под его руководством стала консоль Dreamcast, появившаяся в 1998 году и ставшая последней домашней приставкой SEGA.

