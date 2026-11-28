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Покоривший Эверест на руках Набиев получил премию Федерации альпинизма
Российский альпинист Рустам Набиев, совершивший историческое восхождение на Эверест на руках, стал лауреатом премии «Это горы» Федерации альпинизма России.
Рустам Набиев одержал победу в номинации «За волю к победе», передает ТАСС. Церемония награждения состоялась в субботу в Москве, зрители встретили альпиниста овацией стоя.
В той же номинации были отмечены серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы ски-альпинист Никита Филиппов и его тренер Алексей Филиппов.
Кроме того, Федерация альпинизма России назвала лучших в других дисциплинах. В классическом альпинизме награды получили Дарья Серюпова и Александр Рындык, в ледолазании – Мария Толоконина и Егор Зиновьев.
Лучшей в скайраннинге стала Ирина Чернова, а в ски-альпинизме – Ирина Рачинская и Никита Филиппов. Тренером года в ски-альпинизме признан Алексей Филиппов.
Уроженец Башкирии Рустам Набиев 20 мая текущего года стал первым в мире человеком, покорившим высочайшую вершину планеты исключительно с помощью рук.
Он потерял обе ноги в 2015 году при обрушении казармы в Омске. До восхождения на Эверест Набиев трижды поднимался на Эльбрус и покорил восьмитысячник Манаслу в Гималаях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре параальпинист Набиев поделился историей своего восхождения на Эверест.
В мае Набиев назвал гордостью возможность водрузить на вершине Эвереста флаг России.
Параальпинист Набиев признался, что после Эвереста мечтает покорить космос.