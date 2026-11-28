Tекст: Катерина Туманова

Рустам Набиев одержал победу в номинации «За волю к победе», передает ТАСС. Церемония награждения состоялась в субботу в Москве, зрители встретили альпиниста овацией стоя.

В той же номинации были отмечены серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы ски-альпинист Никита Филиппов и его тренер Алексей Филиппов.

Кроме того, Федерация альпинизма России назвала лучших в других дисциплинах. В классическом альпинизме награды получили Дарья Серюпова и Александр Рындык, в ледолазании – Мария Толоконина и Егор Зиновьев.

Лучшей в скайраннинге стала Ирина Чернова, а в ски-альпинизме – Ирина Рачинская и Никита Филиппов. Тренером года в ски-альпинизме признан Алексей Филиппов.

Уроженец Башкирии Рустам Набиев 20 мая текущего года стал первым в мире человеком, покорившим высочайшую вершину планеты исключительно с помощью рук.

Он потерял обе ноги в 2015 году при обрушении казармы в Омске. До восхождения на Эверест Набиев трижды поднимался на Эльбрус и покорил восьмитысячник Манаслу в Гималаях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре параальпинист Набиев поделился историей своего восхождения на Эверест.

В мае Набиев назвал гордостью возможность водрузить на вершине Эвереста флаг России.

Параальпинист Набиев признался, что после Эвереста мечтает покорить космос.