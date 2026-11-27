Фарфоровую «чашу-грудь» Марии-Антуанетты продали за 2,9 млн евро в Париже

Tекст: Игорь Иножарский

Редкая фарфоровая чаша конца XVIII века в форме женской груди, созданная на мануфактуре Севра и принадлежавшая королеве Франции Марии-Антуанетте, ушла с молотка за 2,9 млн евро, что стало рекордной ценой для изделия Севрского фарфора, сообщает Le Monde со ссылкой на Hôtel Drouot.

Так называемая jatte-teton, или «чаша-грудь», снабженная отлитым из керамики розовым соском, считалась утраченной почти два века, пока ее случайно не обнаружили в инвентаре парижской галереи Meyer; всего король Людовик XVI заказал четыре таких предмета для молочной фермы Марии-Антуанетты в Рамбуйе под Парижем.

Аукционный дом оценивал лот в диапазоне от одного до 2 млн евро, имя нового владельца не раскрывается, а Hôtel Drouot и дом Coutau-Bégarie решили передать часть вырученных средств благотворительной организации Pink Ribbon, занимающейся борьбой с раком груди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник платья покойной королевы Британии Елизаветы II и ее сестры Маргарет выставили на аукцион, намеченный на 3 декабря. В середине месяца созданный по дизайну Казимира Малевича супрематический чайный набор продали на аукционе в Стокгольме почти за 3 тыс. долларов. В начале месяца уникальный чайно-кофейный сервиз из позолоченного серебра, принадлежавший дочери императора Николая I Ольге Николаевне, продали на торгах в Париже за 355 тыс. долларов.