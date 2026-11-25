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Vox: Американцы за год выбрасывают более 8 млн индеек
Издание Vox в обновленной колонке к Дню благодарения призвало американцев отказаться от традиционной индейки, назвав её символом жестокого фабричного животноводства и колоссальных пищевых отходов.
Автор материала отмечает, что миллионы жителей США продолжают покупать индейку к празднику, хотя многие считают её мясо безвкусным и сухим, но подчиняются давней традиции и не хотят выделяться за общим столом. «Это почти всегда пересушенный, удручающий кусок обожженной на солнце папье-маше – утомительная для челюстей, невкусная и безнадежно пресная жевательная тренировка», – написал журналист Брайан Макманус в издании Vice, чьи слова цитирует Vox.
В колонке описываются условия в американской индюшачьей индустрии: почти все праздничные тушки принадлежат к кроссу Broad Breasted White, которого десятилетиями выводили ради огромной грудки, из-за чего птицам трудно ходить и они не могут естественно размножаться, поэтому их постоянно подвергают искусственному осеменению. Для этого, как рассказал писатель Джим Мейсон, работникам приходится часами проводить жесткие и унизительные для птиц манипуляции, что он назвал самым тяжелым и отвратительным трудом в своей жизни.
Философ Питер Сингер подчеркивает, что в дикой природе индейки живут небольшими группами и распознают друг друга, тогда как на фабриках они никогда не видят матерей, тесно набиты в ангарах и подвергаются регулярным увечьям клювов и лап, а затем переживают болезненный путь на бойню. Там их подвешивают вниз головой на конвейер, где часть птиц не успевают оглушить, и им перерезают горло в полном сознании, говорится в материале.
По оценке некоммерческой организации ReFED, американцы ежегодно выбрасывают в мусор эквивалент более 8 млн индеек, причем нынешний праздник уже пятый подряд проходит на фоне продолжительной вспышки птичьего гриппа и массового забоя ста миллионов кур и индеек. Автор Vox утверждает, что в таких условиях запеченная индейка превратилась из символа изобилия в знак расточительства и жестокости и предлагает заменить её растительными блюдами, используя совместные трапезы как повод менять пищевые обычаи в более экологичную и гуманную сторону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае автор семейной колонки рассказала о влиянии общей праздничной трапезы на сохранение культурных кодов и семейной памяти. В январе публицистка заявила о превращении живой новогодней елки в символ сопротивления навязываемой пластмассовой экологичности. В прошлом году обзор новогодних торжеств в российских городах показал роль праздников в формировании общих для общества обычаев и ритуалов.