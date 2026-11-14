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Боец Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить осужденного Нурмагомедова
Грузинский боец ММА Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить Нурмагомедова
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили обратился к властям Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой освободить осужденного за драку россиянина Усмана Нурмагомедова.
После победы над бразильцем Марлоном Моралесом на турнире в Абу-Даби грузинский спортсмен пробежался по октагону с национальным флагом и попросил отпустить всех осужденных за недавнюю потасовку, передает ТАСС.
«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», – заявил Мераб Двалишвили.
В пятницу судебный департамент Абу-Даби сообщил о приговоре Усману Нурмагомедову и еще семерым участникам конфликта к шести месяцам тюрьмы и последующей депортации. Им также назначен штраф в размере 81,7 тыс. долларов, тогда как самого Мераба Двалишвили и его друга оштрафовали на 13,6 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мераба Двалишвили отпустили на свободу после инцидента с россиянином. Усмана Нурмагомедова арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев. В четверг участника массовой драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.