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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 21:52 • Новости дня

    Экс-президенту Парагвая предъявили обвинения по делу о крахе банка

    Генпрокуратура Парагвая обвинила экс-президента в преступном сговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура Парагвая предъявила бывшему президенту страны Сантьяго Пенье обвинения в преступном сговоре в связи с расследованием дела о крахе Ueno Bank.

    Бывший президент Парагвая, а также экс-председатель Центробанка и глава управления банковского надзора обвиняются в предполагаемом создании преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

    Ведомство полагает, что фигуранты создали схему при участии чиновников исполнительной власти и ЦБ для лоббирования интересов бизнес-конгломерата, связанного с Grupo Vázquez и Ueno Bank.

    Новые обвинения выдвинуты и против бывших членов совета директоров ЦБ. Следствие считает, что бывшее руководство знало о превышении кредитных лимитов компаниями, связанными с Ueno Bank, а также о других сомнительных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший глава Центрального банка Карлос Карвальо был арестован по делу о финансовом скандале вокруг Ueno Bank.

    В тот же день суд оставил бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью под временным арестом.

    В прошлую субботу Сенат Парагвая признал Пенью виновным в рамках процедуры импичмента и постановил лишить его поста главы государства.

    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 01:23 • Новости дня
    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»

    В «Монетную неделю» россияне чаще обменивали монеты в 1 и 10 рублей

    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе осенней акции Банка России «Монетная неделя» граждане активно обменивали мелочь, при этом самыми популярными оказались монеты достоинством 1 и 10 рублей.

    Опрос крупнейших банков показал рост интереса россиян к обмену монет на банкноты. Акция Банка России прошла с 26 октября по 7 ноября, передает РИА «Новости».

    В Россельхозбанке сообщили, что за первые восемь дней акции жители России сдали почти 3 млн монет на сумму около 13 млн рублей, что на 11,9% больше весенних показателей.

    Газпромбанк принял 2,2 млн монет на 9,28 млн рублей, чаще всего клиенты приносили монеты в 10, 2 и 1 рубль. В ПСБ объем сданной мелочи составил 1,5 млн монет на 5 млн рублей, а общий вес достиг 6,8 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России началась акция по обмену монет без комиссии. В мае жители страны обменяли накопившуюся мелочь на 252 млн рублей. В 2025 году в ходе аналогичной акции россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    13 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Минфин предложил новый порядок удержания налога по вкладам россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов предложило с 1 января 2027 года изменить порядок удержания НДФЛ с процентов по вкладам.

    Ведомство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о применении прогрессивной шкалы налогообложения депозитов физических лиц. Минфин предлагает закрепить за банками роль налоговых агентов с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, кредитные организации будут ежемесячно удерживать 13% с процентных доходов клиентов. Если заработок по депозитам превысит 2,4 млн рублей, налоговые органы самостоятельно доначислят недостающую сумму в следующем году с учетом прогрессивной шкалы. На доработку информационных систем для применения новых правил банкам планируют дать время до конца 2027 года.

    В настоящее время банки лишь передают Федеральной налоговой службе данные о выплаченных процентах, а ведомство самостоятельно рассчитывает сумму платежа. Подоходным налогом облагается не тело депозита, а только прибыль, превышающая необлагаемый порог. В 2026 году этот лимит составляет 160 тыс. рублей. Со следующего года в России начнет действовать единая прогрессивная шкала со ставками от 13% до 22% в зависимости от общей суммы доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты предупредили о планах обязать банки самостоятельно удерживать налог при выплате процентов по депозитам.

    В сентябре Министерство финансов предложило включить пассивные доходы россиян в основную налоговую базу по НДФЛ.

    Ранее Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений об уплате налога на процентные доходы по банковским вкладам.

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    12 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России

    Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным

    Tекст: Катерина Туманова

    В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.

    «Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

    В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

    Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.

    Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре  Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.

    Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.

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    11 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay осужден в Москве

    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay получил четыре года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил создателя KiberPay Артема Тунина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот средств платежей.

    Суд в Москве признал создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина, а также Руслана Пиунова и Юрия Судибора виновными в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Занимавшийся оборотом наличных и их учетом Пиунов получил три года колонии, а выполнявший роль инкассатора Судибор – два с половиной года условно, сообщает РИА «Новости».

    Установлено, что с июня 2018 по апрель 2024 года осужденные использовали программу KiberPay для переводов денег через банковские карты подставных физических лиц. Система обслуживала нелегальные онлайн-казино, форекс-дилеров и брокерские компании без регистрации в реестре операторов платежных систем Банка России.

    Клиенты выбирали сумму и банк на сайте, после чего переводили средства на указанный номер карты, а организаторы снимали наличные в банкоматах. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса и 3120 банковских карт, а суд постановил конфисковать криптовалюту, деньги и автомобиль Infiniti QX60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд во Франции приговорил выходца с Украины к пяти годам лишения свободы за незаконный вывод цифровых токенов.

    В прошлом месяце суд в Новосибирске приговорил местного жителя к ограничению свободы за похищение цифровых активов у пользователей компьютерных игр.

    Летом группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение средств под видом выгодных инвестиций.

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    11 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Набсовет Сбербанка утвердил Григоренко зампредом правления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления и его избрание в состав правления.

    Кандидатуру нового топ-менеджера на рассмотрение наблюдательного совета предложил президент и председатель правления банка, передает РИА «Новости». В официальном сообщении финансовой организации указывается, что принятое решение окончательно утверждает включение Григоренко в высшее руководство Сбербанка в качестве полноправного члена правления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко вышел из состава наблюдательного совета банка ВТБ.

    Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу главы аппарата правительства о переходе на другую должность.

    В сентябре Григоренко опроверг наличие планов по введению лимитов на денежные переводы и снятие наличных для россиян.

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    12 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин фразой «Где деньги, Зин?» оценил риски распределения средств в спорте

    Путин фразой Высоцкого оценил риски финансирования строек спортивным фондом

    Путин фразой «Где деньги, Зин?» оценил риски распределения средств в спорте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на фоне планов Российского спортивного фонда оплачивать стройки вспомнил фразу «Где деньги, Зин?» из песни Владимира Высоцкого.

    По словам Путина, отсутствие прямого поступления денег спортивным федерациям настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования, передает РИА «Новости».

    «Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты, сразу возникает сакраментальный вопрос: «Где деньги, Зин?», – сказал глава государства.

    Президент уже не впервые обращается к композиции Высоцкого «Диалог у телевизора». В феврале 2021 года он использовал ту же фразу, говоря об уровне реальных зарплат ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.

    Тогда же Путин поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.

    До этого Путин заявил о необходимости направлять средства Российского спортивного фонда на поддержку спорта.

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    12 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Следствие заподозрило экс-главу Минкомсвязи Никифорова в бегстве в ОАЭ

    Фигурант 300 уголовных Никифоров мог бежать в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, обвиняемый в организации финансовой пирамиды «Финико», по версии следствия, скрывается на территории ОАЭ, следует из документов суда, связанных с его заочным арестом.

    «11 сентября 2026 года обвиняемый Никифоров Н. А. объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. При этом адвокат обвиняемого считает, что до выезда в ОАЭ 28 августа 2026 года каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов к Никифорову Н. А. не было, повесток либо иных вызовов к следователю он не получал», – приводит ТАСС выдержку из документов.

    По версии следствия, экс-чиновник скрылся от правоохранителей за пределами России. Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

    Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей. Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи МВД соединили в одном производстве более 300 уголовных дел о финансовой пирамиде «Финико». В октябре защита Никифорова обжаловала его заочный арест. В сентябре суд заочно арестовал бывшего министра.

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    12 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Набиуллина сочла тупиком дальнейшее расширение льготного кредитования

    Глава ЦБ Набиуллина назвала тупиком расширение программ льготного кредитования

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что дальнейшее расширение программ льготного кредитования является тупиковым путем.

    Руководство регулятора выступает против увеличения числа подобных финансовых механизмов, передает ТАСС.

    «На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования – это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», – сказала Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина связала разницу между уровнем инфляции и ключевой ставкой с большим объемом льготных кредитов.

    Глава ЦБ заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Банк России сообщил о готовности ввести льготное регулирование кредитования для защиты объектов критической инфраструктуры.

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    12 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Мишустин объявил о выделении средств на помощь регионам

    Мишустин: Правительство выделило 110 млрд рублей на помощь регионам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские регионы получат более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов, поддержку инфраструктуры и зарплаты бюджетникам, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

    Средства пойдут на снижение долговой нагрузки субъектов и финансирование социально значимых расходов, в том числе зарплаты медицинским работникам, учителям и сотрудникам учреждений культуры, пишет ТАСС.

    «Около 1,5 млрд из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику – это погрузчики, экскаваторы, буровые установки. Они крайне нужны», – сообщил премьер-министр.

    Мишустин подчеркнул необходимость уделять особое внимание экономическому развитию, состоянию финансов и создавать возможности для повышения благополучия граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил о списании субъектам 300 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам с начала года.

    В октябре правительство России направило регионам еще свыше 1,7 млрд рублей на стимулирование зарубежных поставок для местных предприятий.

    В августе президент России Владимир Путин заявил о выделении 100 млрд рублей субъектам с наиболее тяжелой финансовой ситуацией.

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    12 ноября 2026, 13:50 • Новости дня
    Набиуллина назвала оправданной текущую высокую ключевую ставку

    Набиуллина назвала оправданной высокую ключевую ставку

    Tекст: Вера Басилая

    Текущая высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель – это рост благосостояния граждан», – заявила Набиуллина в Госдуме.

    Она добавила, что правительство и Центробанк делают для этого свою часть работы. По ее словам, умеренный и предсказуемый рост цен является вкладом в благосостояние граждан, в то время как подорожание продуктов и основных услуг очень болезненно для обычных людей, передает РИА «Новости».

    Люди ожидают умеренных ставок по ипотеке, а бизнес – доступных кредитов, подчеркнула глава ЦБ. Она заключила, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в будущее.

    На последнем заседании совета директоров 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении снижения ставки в 2027 году в базовом сценарии.

    В понедельник глава Банка России предупредила об угрозе экономике при поспешном снижении ключевой ставки.

    Набиуллина сообщила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением и большим объемом льготных кредитов.

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    12 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Правительство выделило 50 млрд рублей на компенсации аграриям

    Мишустин: Аграрии получат 50 млрд рублей на компенсацию затрат по займам

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит около 50 млрд рублей на компенсацию затрат предприятий агропромышленного комплекса по льготным кредитам.

    Российский агробизнес получит финансовую поддержку для покрытия расходов на обслуживание займов, передает РИА «Новости». «Сегодня агробизнес трудится в непростых условиях, особенно это касается увеличения логистических затрат, чтобы компенсировать ранее принятые обязательства по льготным займам. Правительство сегодня направит около 50 млрд рублей на эти цели», – сказал Мишустин.

    Выделенные средства затронут порядка 40 тыс. кредитных договоров, включая краткосрочные и инвестиционные займы. Кроме того, финансирование позволит возместить расходы граждан по потребительским кредитам на благоустройство домов в сельской местности, что охватит более 18 тыс. займов.

    В правительстве рассчитывают, что данная мера поможет сохранить рабочие места в регионах и подготовиться к будущей посевной кампании. Глава кабинета министров подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих мировых производителей аграрной продукции благодаря системной поддержке отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении российским регионам более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о формировании новых инструментов поддержки аграриев.

    Летом первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поддержал решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции.

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    12 ноября 2026, 18:47 • Новости дня
    Кабмин одобрил поправки к бюджету на три года

    Кабмин одобрил поправки к проекту бюджета на 2027–2029 годы на 8,7 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы общим объемом около 8,7 трлн рублей.

    Поправки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства, пишет ТАСС.

    Общий объем средств в рамках предложенных изменений составляет около 8,7 трлн рублей. Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение спецоперации на Украине, говорится в материалах Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о выходе на финальную стадию работы над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    В конце октября депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении внесенный правительством проект бюджета на три года.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил о завершении подготовки документа с приоритетом социальных обязательств и обороноспособности.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

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      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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