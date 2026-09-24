Набиуллина анонсировала льготы по кредитам на защиту инфраструктуры

ЦБ согласился смягчить регулирование кредитов на защиту инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

На XXIII Международном банковском форуме в Петербурге Эльвира Набиуллина отметила, что первой задачей банков является реструктуризация кредитов пострадавшим заемщикам, передает РИА «Новости».

Второе важное направление – минимизация будущих потерь. По словам Набиуллиной, многие заемщики обращаются за кредитами для инвестирования в защиту своих инфраструктурных объектов.

В связи с этим Центробанк готов с точки зрения регулирования пойти навстречу бизнесу, подчеркнула она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки.

В июне она сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки.