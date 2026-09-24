Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Набиуллина анонсировала льготы по кредитам на защиту инфраструктуры
ЦБ согласился смягчить регулирование кредитов на защиту инфраструктуры
Банк России готов пойти навстречу заемщикам и ввести льготное регулирование кредитования для защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
На XXIII Международном банковском форуме в Петербурге Эльвира Набиуллина отметила, что первой задачей банков является реструктуризация кредитов пострадавшим заемщикам, передает РИА «Новости».
Второе важное направление – минимизация будущих потерь. По словам Набиуллиной, многие заемщики обращаются за кредитами для инвестирования в защиту своих инфраструктурных объектов.
В связи с этим Центробанк готов с точки зрения регулирования пойти навстречу бизнесу, подчеркнула она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки.
В июне она сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки.