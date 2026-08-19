Путин заявил о выделении регионам со сложной ситуацией 100 млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Власти направят дополнительные средства на поддержку территорий с наиболее трудной финансовой обстановкой, передает РИА «Новости». Речь идет о сумме не менее 100 млрд рублей, которые поступят в 2026 году.

О соответствующей инициативе глава государства Владимир Путин объявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Предлагаю принять еще одно важное решение. А именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 млрд рублей», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту реструктурировать долги субъектов по бюджетным кредитам.

Позже глава государства согласился отложить финансовые выплаты регионов по государственным займам.

Правительство России списало 16 субъектам две трети задолженности на общую сумму 31 млрд рублей.