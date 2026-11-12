Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Мишустин объявил о выделении средств на помощь регионам
Мишустин: Правительство выделило 110 млрд рублей на помощь регионам
Российские регионы получат более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов, поддержку инфраструктуры и зарплаты бюджетникам, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства пойдут на снижение долговой нагрузки субъектов и финансирование социально значимых расходов, в том числе зарплаты медицинским работникам, учителям и сотрудникам учреждений культуры, пишет ТАСС.
«Около 1,5 млрд из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику – это погрузчики, экскаваторы, буровые установки. Они крайне нужны», – сообщил премьер-министр.
Мишустин подчеркнул необходимость уделять особое внимание экономическому развитию, состоянию финансов и создавать возможности для повышения благополучия граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил о списании субъектам 300 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам с начала года.
В октябре правительство России направило регионам еще свыше 1,7 млрд рублей на стимулирование зарубежных поставок для местных предприятий.
В августе президент России Владимир Путин заявил о выделении 100 млрд рублей субъектам с наиболее тяжелой финансовой ситуацией.