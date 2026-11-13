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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 15:26 • Новости дня

    Бундесвер возобновил использование БПЛА Quantum Systems

    Reuters: Бундесвер возобновил использование дронов Quantum Systems

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Германии возобновили использование беспилотников немецкой компании Quantum Systems после того, как оно было приостановлено из-за кибератаки на компанию.

    Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Quantum Systems. В компании подчеркнули, что Бундесвер был единственным заказчиком, который приостановил эксплуатацию своих систем в качестве меры предосторожности.

    Немецкая оборонная компания Quantum Systems производит беспилотники и поставляет их украинской армии с мая 2022 года. В заявлении компании уточняется, что ее БПЛА используются по всему миру.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что бундесвер временно отказался от использования БПЛА в качестве меры предосторожности после кибератаки на Quantum Systems в конце октября.

    В прошлом месяце Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.

    В апреле компания начала поставки тактических беспилотников Linza 3.0 для украинских военных.

    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    @ Joel Rivera-Camacho/Official Marine Corps Systems Command/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios. По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    12 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии пригрозило сокрушительным ответом в случае агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответ Минска на возможную агрессию будет мгновенным и сокрушительным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Хренин заявил, что страна обладает достаточной мощью для предотвращения открытой войны со стороны противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики. «У нас есть в стране мощь, которая не позволяет на сегодняшний день врагам начать против нас открытую войну. Они прекрасно понимают: у нас есть, чем ответить, и этот ответ будет мгновенный и сокрушительный», – сказал глава ведомства.

    Свое заявление Хренин сделал во время визита в Кричев. Там министр наблюдал за практическими учениями, в ходе которых подразделения отрабатывали отражение атаки условной диверсионно-разведывательной группы на объект территориальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Минска и Москвы воевать и необходимости быть готовыми к войне.

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии резко раскритиковало концепцию НАТО об атаках на территорию республики.

    Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт.

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    12 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

    Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За похвальную службу» караульному, который ранее сделал замечание ему и советникам за смех у Могилы Неизвестного Солдата.

    Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

    «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

    Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

    Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    13 ноября 2026, 03:27 • Новости дня
    Генерал Ртищев рассказал об аэрозольном прикрытии войск от дронов в зоне СВО

    Генерал Ртищев сообщил об аэрозольном прикрытии войск от дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэрозольное прикрытие обеспечивает безопасность военнослужащих и техники от беспилотников в зоне спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев в день 108-летия со дня создания химической службы Красной Армии.

    В условиях активного применения противником беспилотных средств аэрозольное прикрытие играет значимую роль для сохранения техники и материальных средств, рассказал Ртищев в интервью «Красной звезде».

    «Наши научно-исследовательские организации совместно с предприятиями промышленности создают комплект средств дистанционного управления рубежами аэрозольного противодействия и новые мультиспектральные составы для постановки аэрозольных завес – эффективные не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра электромагнитного излучения. Проще говоря, завесу, которая скрывает войска и от глаза, и от тепловизора, и от радара», – рассказал генерал.

    Он добавил, что сейчас ведутся разработки наземных робототехнических комплексов. Они предназначены для решения задач по аэрозольному противодействию, нанесению огневого поражения реактивными пехотными огнеметами, а также для радиационной, химической и биологической разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ртищев сообщил об увеличении интенсивности атак ВСУ на критически важные объекты Запорожской АЭС. Сеткометы защитили российских штурмовиков при освобождении села под Харьковом.

    В феврале в зоне СВО для защиты техники от дронов-камикадзе начали применять сеть «Дарвин 3М».

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    12 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине

    Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.

    «С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    В России запатентовали преграду для защиты аэродромов от беспилотников

    Российское предприятие запатентовало колесную преграду для защиты аэродромов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское предприятие «Барометр» запатентовало специальную преграду на колесной платформе, предназначенную для защиты аэродромов и авиационной техники от атак беспилотников.

    Конструкция представляет собой металлический каркас с защитным покрытием из пакетов, каждый из которых содержит от трех до четырех металлических пластин, пишет ТАСС.

    «Предлагаемое в качестве полезной модели техническое решение относится к аэродромному оборудованию и предназначено для защиты как авиационной техники, так и обслуживающего ее персонала», – говорится в описании к патенту.

    Оборудование оснащено колесами для перемещения, которые закрыты специальными ограждающими панелями для защиты от внешнего воздействия. Преграда предусматривает два рабочих положения на разных высотах, при этом мобильные модули могут соединяться между собой в единую неразрывную защитную линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы ЦСН «БАРС-Сармат» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны для перехвата беспилотников в Донецкой Народной Республике.

    Также концерн «Алмаз-Антей» сообщил о создании компактной установки «Сокол» для оперативного выявления дронов.

    Кроме того, в России разработали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными катерами.

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    13 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта Европу могут представить пять государств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

    «У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

    Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

    В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    12 ноября 2026, 18:28 • Новости дня
    Немецкий химпром столкнулся с падением производства из-за подорожания газа

    Handelsblatt: Производство в немецком химпроме упало из-за дорогого газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая химическая промышленность столкнулась с падением объемов производства, заказов и оборотов на фоне резкого роста цен на природный газ.

    С лета цены на газ в Германии для предприятий отрасли выросли втрое и в настоящее время в десять раз превышают стоимость топлива в США, пишет Handelsblatt со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI). Цены на электроэнергию также увеличились на 80%.

    «Пока химическое производство в США и Азии все еще растет, Германия находится в красной зоне. С весенним оживлением снова покончено – производство, заказы и обороты падают», – заявил исполнительный директор VСI Вольфганг Гроссе Энтруп.

    Наиболее уязвимым оказался средний бизнес. Такие компании составляют 95% немецкой химической промышленности и вынуждены закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим ценам из-за отсутствия долгосрочных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%. Летом отказ от российских энергоресурсов привел к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС вынудила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.

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    12 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Подозреваемый в наезде на толпу в немецком Ронненберге сдался полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в наезде на людей в городе Ронненберге в Германии, в результате которого серьезно пострадали три человека, добровольно сдался полиции.

    Утром в четверг 22-летний мужчина самостоятельно пришел в полицейский участок города Вупперталь, расположенного почти в 250 км от Ронненберга, передает ТАСС со ссылкой на полицию. Подозреваемого задержали, а его автомобиль арестовали.

    Накануне вечером неизвестный на большой скорости въехал в скопление людей в Ронненберге, в результате чего пострадали три человека. По данным полиции, двое получили серьезные травмы, один находится в критическом состоянии.

    В полиции полагают, что наезд был умышленным, а причиной могла стать ссора. Связь с похожим инцидентом в Нойштадт-ам-Рюбенберге, произошедшим в конце октября, исключена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автомобиль въехал в группу людей в городе Ронненберг на северо-западе Германии.

    В октябре полиция Ганновера задержала подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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    12 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Минобороны: ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные Силы России поразили два сухогруза с оружием и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Два сухогруза, на борту которых находилось вооружение и военное имущество, подверглись успешной атаке в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы, а также в порту Черноморск Одесской области, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по судам, задействованным в перевозке грузов двойного назначения и снаряжения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные поразили сухогруз в порту Одессы, доставлявший военное имущество для украинской армии.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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