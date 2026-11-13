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Бундесвер возобновил использование БПЛА Quantum Systems
Reuters: Бундесвер возобновил использование дронов Quantum Systems
Вооруженные силы Германии возобновили использование беспилотников немецкой компании Quantum Systems после того, как оно было приостановлено из-за кибератаки на компанию.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Quantum Systems. В компании подчеркнули, что Бундесвер был единственным заказчиком, который приостановил эксплуатацию своих систем в качестве меры предосторожности.
Немецкая оборонная компания Quantum Systems производит беспилотники и поставляет их украинской армии с мая 2022 года. В заявлении компании уточняется, что ее БПЛА используются по всему миру.
Ранее газета Financial Times сообщила, что бундесвер временно отказался от использования БПЛА в качестве меры предосторожности после кибератаки на Quantum Systems в конце октября.
В прошлом месяце Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.
В апреле компания начала поставки тактических беспилотников Linza 3.0 для украинских военных.