Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
В ДТП с участием 18 автомобилей в ОАЭ погибли 14 человек
МВД ОАЭ: В результате ДТП в эмирате Фуджайра погибли 14 человек
В эмирате Фуджайра в результате крупного ДТП с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков погибли 14 человек, сообщили в министерстве внутренних дел ОАЭ.
Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 14 человек, еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ОАЭ.
В аварии участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков. Правоохранительные службы расследуют причины произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском городе Гвалиор 15 человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на толпу молящихся около храма.
В результате крупного ДТП в мексиканском штате Наярит погибли по меньшей мере 16 человек.