В Кривом Роге получил повреждения объект инфраструктуры

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Tекст: Вера Басилая

В Кривом Роге Днепропетровской области на Украине получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул, передает ТАСС.

Дополнительных подробностей о характере разрушений чиновник не привел. Отмечается, что ранее поступали сообщения о взрывах в городе.

Ранее в Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества.

В четверг взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.

В среду в украинском Конотопе после мощного хлопка начались проблемы с электроснабжением.