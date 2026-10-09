Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
В Кривом Роге получил повреждения объект инфраструктуры
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры.
В Кривом Роге Днепропетровской области на Украине получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул, передает ТАСС.
Дополнительных подробностей о характере разрушений чиновник не привел. Отмечается, что ранее поступали сообщения о взрывах в городе.
Ранее в Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества.
В четверг взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.
В среду в украинском Конотопе после мощного хлопка начались проблемы с электроснабжением.