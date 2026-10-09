«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Ученые обнаружили самый удаленный в истории наблюдений радиовсплеск
The Guardian: Астрономы выявили возникший более 10 млрд лет назад радиовсплеск
Британская пресса сообщила об обнаружении рекордного по дальности быстрого радиовсплеска, который возник, когда возраст Вселенной составлял около 3 млрд лет.
Астрономы зафиксировали мощный сигнал FRB 20240304B, расстояние до которого более чем вдвое превышает предыдущие рекордные показатели, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.
Радиовсплеск возник более 10 млрд лет назад. Обнаружить его удалось при помощи расположенного в Южной Африке радиотелескопа MeerKAT. После этого ученые задействовали космический телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы определить галактику происхождения сигнала.
Быстрые радиовсплески представляют собой мощные импульсы радиоволн, способные за миллисекунды выделить столько же энергии, сколько Солнце излучает за месяцы или годы.
Впервые астрономы зафиксировали подобное явление в 2007 году. С тех пор зарегистрировано более 10 тыс. всплесков, природа которых остается загадкой для науки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские астрономы обнаружили рекордно легкую систему нейтронных звезд.
Российский астрофизик назвал число открытых учеными планет.
В прошлом году международные эксперты официально подтвердили открытие новой кометы.