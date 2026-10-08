Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Перенесена дата освобождения рэпера Diddy
Выход рэпера Diddy из американской тюрьмы отложили на март 2028 года
Американский рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, выйдет из федеральной тюрьмы США 2 марта 2028 года, что почти на полтора месяца позже изначально установленного срока.
Согласно карточке 56-летнего заключенного исправительного учреждения в штате Нью-Джерси, дата окончания его срока перенесена с 21 января на 2 марта 2028 года, передает РИА «Новости».
В начале октября портал TMZ сообщил, что Комбса вернули в карцер после нарушения тюремного режима. По данным телеканала NBC, музыкант пользовался запрещенным мобильным телефоном, употреблял алкоголь и платил другим осужденным за приготовление еды, уборку, стирку и массаж.
«Единственная настоящая новость заключается в том, что Шон продолжает отбывать наказание в рамках установленных правил и терпеливо ожидает решения суда по своей апелляции», – заявил представитель рэпера изданию Page Six.
В 2025 году суд приговорил Комбса к 50 месяцам тюремного заключения за перевозку людей через границы штатов для занятия проституцией, оправдав его по статьям о рэкете и секс-торговле. Артист содержится под стражей с сентября 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката, работавшего на Diddy.
В январе издание New York Post заявило о признании рэпера в убийстве Тупака Шакура.
В прошлом году телеканал ABC сообщил о новых обвинениях против музыканта в США.