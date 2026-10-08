Перенесена дата освобождения рэпера Diddy

Выход рэпера Diddy из американской тюрьмы отложили на март 2028 года

Tекст: Денис Тельманов

Согласно карточке 56-летнего заключенного исправительного учреждения в штате Нью-Джерси, дата окончания его срока перенесена с 21 января на 2 марта 2028 года, передает РИА «Новости».

В начале октября портал TMZ сообщил, что Комбса вернули в карцер после нарушения тюремного режима. По данным телеканала NBC, музыкант пользовался запрещенным мобильным телефоном, употреблял алкоголь и платил другим осужденным за приготовление еды, уборку, стирку и массаж.

«Единственная настоящая новость заключается в том, что Шон продолжает отбывать наказание в рамках установленных правил и терпеливо ожидает решения суда по своей апелляции», – заявил представитель рэпера изданию Page Six.

В 2025 году суд приговорил Комбса к 50 месяцам тюремного заключения за перевозку людей через границы штатов для занятия проституцией, оправдав его по статьям о рэкете и секс-торговле. Артист содержится под стражей с сентября 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката, работавшего на Diddy.

В январе издание New York Post заявило о признании рэпера в убийстве Тупака Шакура.

В прошлом году телеканал ABC сообщил о новых обвинениях против музыканта в США.