В Испании от оспы обезьян умер мужчина

EFE: Мужчина умер в клинике в Испании после заражения оспой обезьян

Tекст: Мария Иванова

Мужчина умер в испанском автономном сообществе Страна Басков из-за заболевания оспой обезьян, пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE. Заболевший находился в больнице Сан-Себастьяна.

По данным издания El Diario Vasco, умершему было около 60 лет. Он был госпитализирован с другим заболеванием и заразился вирусом от пациента, с которым делил палату.

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомами которого выступают лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь, образующая язвы. Вирус передается человеку от диких грызунов и приматов, а также от человека к человеку. При легком течении болезнь проходит сама за две-три недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье.