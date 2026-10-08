Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Бывшего замглавы УФНС в Новгородской области арестовали по делу о взятке
СК: Экс-замглавы новгородского УФНС арестовали за взятку в 2,3 млн рублей
Бывшему заместителю руководителя УФНС по Новгородской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за махинации с налогами, фигуранта заключили под стражу, сообщил Следственный комитет.
Экс-заместитель руководителя УФНС по Новгородской области арестован по обвинению в получении особо крупной взятки за незаконные действия при налоговых проверках, передает ТАСС со ссылкой ведомство.
По версии следствия, в 2025–2026 годах фигурант дела получил от представителя коммерческой компании деньги за бездействие и помощь в уменьшении суммы недоимки по НДС. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 2,3 млн рублей.
Бывшего налоговика задержали сотрудники ФСБ при передаче ему части суммы в размере 1 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил обвиняемого под стражу, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил дело о получении взятки в отношении новгородского судьи.
Также в прошлом году суд арестовал экс-главу регионального Минсельхоза за аналогичное преступление.
В Москве отправили под стражу министра транспорта Новгородской области по подозрению во взяточничестве.