Суд арестовал бывшего главу Минсельхоза Новгородской области за взятку

Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области отправлен в СИЗО за взятку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд заключил под стражу экс-министра регионального министерства сельского хозяйства на два месяца, сообщает в своем Телеграм-канале прокуратура Новгородской области. Чиновник обвиняется в получении взяток от предпринимателей на сумму более 6,5 млн рублей в период с 2020 по 2025 годы.

По версии следствия, деньги экс-министру предназначались за совершение незаконных действий в интересах предпринимателей, связанных с выделением грантов на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров на сумму свыше 30 млн рублей.

Прокуратура подчеркнула, что вознаграждение также выплачивалось за помощь в решении вопросов предпринимателей, включая взаимодействие с госструктурами.

