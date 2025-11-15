В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Суд арестовал бывшего главу Минсельхоза Новгородской области за взятку
Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области отправлен в СИЗО за взятку
Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области по решению суда отправлен под арест на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
Суд заключил под стражу экс-министра регионального министерства сельского хозяйства на два месяца, сообщает в своем Телеграм-канале прокуратура Новгородской области. Чиновник обвиняется в получении взяток от предпринимателей на сумму более 6,5 млн рублей в период с 2020 по 2025 годы.
По версии следствия, деньги экс-министру предназначались за совершение незаконных действий в интересах предпринимателей, связанных с выделением грантов на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров на сумму свыше 30 млн рублей.
Прокуратура подчеркнула, что вознаграждение также выплачивалось за помощь в решении вопросов предпринимателей, включая взаимодействие с госструктурами.
