У черепахи Джонатана нашли 287 уникальных генов долголетия

Tекст: Игорь Иножарский

Ученые впервые расшифровали геном гигантской черепахи Джонатана, которому приписывают возраст около ста девяноста четырех лет, и обнаружили, что участки ДНК, отвечающие за работу митохондрий, функционируют так же эффективно, как у пятилетней особи этого вида, передает журнал NewScientist.

Некоторые генетические изменения Джонатана оказались схожи с изменениями у людей-долгожителей старше ста десяти лет. «Это исследование дополняет корпус данных, свидетельствующих, что механизмы старения могут быть сходны у разных видов», – заявил Стивен Кларк из фонда Kallel в Нэшвилле. Исследователи предполагают, что эффективные митохондрии обеспечивают системам ремонта ДНК дополнительную энергию для борьбы с повреждениями, связанными со старением.

Команда Кларка изучала геном Джонатана по образцам слюны и мазкам со щеки, поскольку власти острова Святой Елены не разрешили забор крови из-за риска инфекции. Ученые собрали фрагменты ДНК, заполнили недостающие участки материалом от другой альдабрской черепахи и сравнили полученный геном с геномами еще четырех особей, выявив 287 уникальных генов, из которых сорок один признан функционально значимым, а дюжина уже присутствует в базах данных генов долгожителей. Генетик Коускэ Хасимото из Осакского университета назвал работу «захватывающей», но отметил, что малое число сравниваемых черепах может означать наличие уникальных мутаций и у них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле главный гериатр Минздрава Татьяна Пчелинцева рассказала о нескольких «пиках» старения в организме человека и отметила, что на них можно влиять образом жизни и медицинскими вмешательствами.