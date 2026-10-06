Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».9 комментариев
Посольство России осудило новые санкции Японии
Посольство России назвало новые санкции Японии сознательной провокацией
Новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией, является провокационным выпадом, который направлен на дальнейшее разрушение отношений между Токио и Москвой, заявили в посольстве России.
Дипломатическая миссия подчеркнула, что 27-й по счету пакет нелегитимных ограничительных мер стал первым для администрации премьер-министра Санаэ Такаити. В посольстве отметили, что ответственность за негативные последствия таких шагов несет японская сторона, передает РИА «Новости».
«Предпринятый японским руководством под лозунгами поддержки террористического режима Зеленского очередной антироссийский шаг лишь подтверждает намерение правительства Санаэ Такаити продолжить близорукую линию своих предшественников на нанесение пресловутого «стратегического поражения» нашей стране и его упертое нежелание видеть объективную реальность», – говорится в комментарии посольства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД анонсировал контрмеры в ответ на новые санкции Японии.
В пятницу Токио ввел ограничения против российских компаний и 35 судов.
В августе президент России Владимир Путин заявил о необоснованных санкциях Японии против Москвы.