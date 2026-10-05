Американцев угостили пельменями и голубцами на русском базаре в Вашингтоне

Русский базар устроили у собора в Вашингтоне

Tекст: Антон Антонов

Протоиерей Виктор Потапов пояснил, что базар ежегодно проводится в начале октября и служит возможностью рассказать о православии тем, кто прежде о нем не слышал, передает РИА «Новости».



«Во время базара мы открываем двери нашего храма и каждый час проводим тур для гостей и рассказываем им о православии. Наши американские соседи и друзья видят, какую красоту наша православная церковь создала своим искусством, своим пением, иконописью», – рассказал он.

По словам священника, после таких экскурсий некоторые гости начинают чаще приходить на богослужения и принимают крещение. Одним из тех, кто пришел к православию благодаря просветительской деятельности прихода, стал Питер Норрис, который теперь отвечает за интернет-трансляции богослужений и базара и отмечает, что храм несет веру всем заинтересованным и помогает бедным, а базар поддерживает эти направления служения.

Отец Виктор уточнил, что средства, собранные во время праздника, идут на ежедневную приходскую деятельность, помощь нуждающимся приходам и отдельным людям в США и России, а также на духовную миссию Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме. Он добавил, что организаторы стремятся знакомить соседей с русской культурой, приглашая танцоров и музыкантов, а в этом году программа включала выступления сербских, грузинских и венгерских коллективов наряду с ансамблями русской музыки и детскими танцевальными группами.

По данным издания, базар сопровождали и небольшие протестные группы, которые под видом поддержки Украины через громкоговорители пытались помешать выступлениям на сцене, тогда как в соборе в это время служили молебен о мире на Украине.

Гостям предлагали различные блюда: пельмени, голубцы, шашлык, бефстроганов, домашнюю выпечку, чай из самовара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США фиксируется рост числа переходов американцев, в том числе молодых мужчин, в Русскую православную церковь.

СМИ сообщают о заметной тенденции перехода молодых западных верующих в православие русской традиции.