При ударах ВСУ за сутки в ЛНР погибли четыре человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четыре человека погибли в ЛНР при ударах со стороны ВСУ за прошедшие сутки, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«От вражеских атак за сутки в республике погибли четыре человека, еще пять мирных жителей ранены», – написал Пасечник в своем канале в Max.

В Старобельском муниципальном округе удар пришелся на территорию фермерского хозяйства: пострадали комбайн и грузовой автомобиль, двое водителей погибли.

В Белокуракинском муниципальном округе вблизи села Паньковка беспилотник атаковал автомобиль местной пекарни. Работница предприятия получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. В Антрацитовском муниципальном округе в результате атаки на легковой автомобиль погиб водитель.

В Лисичанске были ранены 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. В Кременной и Новоайдаре атакованы грузовики, пострадали водители. В Славяносербском муниципальном округе ранен 21-летний молодой человек. Всего за сутки под огонь попали 13 муниципалитетов ЛНР, повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Также за сутки системы противовоздушной обороны сбили в республике около 100 целей, добавил Пасечник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаках украинских дронов в ЛНР погибли два человека. В четверг СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника ВСУ на автобус в ЛНР.

В среду женщина погибла, и шесть человек пострадали при атаках дронов на ЛНР за сутки.