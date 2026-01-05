Минздрав: Пострадавшего при теракте в Хорлах подростка доставили в Москву

Tекст: Валерия Городецкая

Его состояние оценивается как тяжелое, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, дорогу в столицу он перенес удовлетворительно, передает РИА «Новости».

В Минздраве России сообщили, что мальчик получил тяжелую минно-взрывную травму. Транспортировка пациента проходила при участии специалистов службы медицины катастроф, после чего он был помещен в отделение реанимации РДКБ.

«Сразу после поступления ему было выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография головного мозга, грудной и брюшной полости», – сообщил руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной.

Сейчас врачи проводят дополнительные исследования для определения тактики лечения и рассматривают возможность хирургического вмешательства. Решение о следующем этапе терапии будет принято мультидисциплинарной командой специалистов.

Накануне помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что подростка, получившего серьезные травмы при атаке украинских националистов на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, эвакуируют для лечения в Москву.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака ВСУ унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.