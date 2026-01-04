Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России и Китая

Tекст: Валерия Городецкая

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 января 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», – говорится в указе, размещенном на сайте офиса Зеленского, передает РИА «Новости».

В опубликованных списках указаны 60 российских компаний, девять китайских и одна зарегистрированная на Виргинских островах. Среди попавших под ограничения предприятий названы заводы «Марс», «Полет», «Завод полупроводниковых приборов», опытно-конструкторское бюро «Гиперком», Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, а также Научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов.

Среди китайских компаний, включенных в санкционный перечень, фигурируют Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited и Moji-Nano Technology Co. Кроме того, под санкции попали пять физических лиц из России.

В августе Украина ввела санкции против компаний и лиц, связанных с Россией.