Киевляне пожелали Зеленскому скорейшего изгнания и адекватности

Tекст: Ольга Иванова

Большинство киевлян, опрошенных к дню рождения Владимира Зеленского, сделали ему нелестные пожелания, сообщает Life.ru. В подборке видео, быстро разошедшейся по соцсетям, жители украинской столицы предлагали президенту в качестве подарка «скорейшее изгнание», «адекватность» и «эмпатию к людям, которые замерзают».

Один из респондентов заявил: «Я бы подарил ему участок в крематории – заживо», добавив, что такой подарок был бы более чем символичным. Другие участники опроса упомянули, что Зеленскому не помешало бы получить книги по политической философии, чтобы лучше понимать свою роль и ответственность перед гражданами страны.

Некоторые ответы были ироничными, например, предлагалось подарить президенту костюм для зарубежных поездок. Также прозвучал совет закончить президентскую каденцию как можно скорее. Видео с этими реакциями вызвало широкий резонанс среди пользователей соцсетей, что свидетельствует о заметном снижении уровня поддержки Зеленского среди части населения Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что более 800 тыс. абонентов в Киеве два дня остаются без электричества. Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, где отсутствуют тепло и свет.



