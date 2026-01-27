Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.8 комментариев
Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы, передает ТАСС.
Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.
В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова* (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков о российской армии.
В июле 2024 года журналиста Михаила Зыгаря* (признан иноагентом в России) заочно приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом