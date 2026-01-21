Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Украинский пленный предложил ТЦК обучать солдат воевать
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников посоветовал начальнику группы бронирования отдела военного учета Запорожского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) Александру Кушнируку, который его мобилизовал, заняться обучением солдат.
После просмотра интервью Кушнирука, которое ему показали активисты организации «Щит матерей», Сотников заявил, что в ТЦК не обучают призывников, передает ТАСС.
«Вот он за мобилизацию отвечает, в чем проблема? Приди, покажи, как нужно воевать. Научи. Я не умею воевать», – сказал пленный.
Сотников также рассказал, что у него тяжело больная жена и маленький ребенок, но вместо заботы о семье он вынужден участвовать в боевых действиях. Он выразил недоумение по поводу того, что вынужден защищать «непонятно кого, непонятно от чего», в то время как сотрудники ТЦК «сидят спокойно».
Пленный подчеркнул, что «никому ничего не должен» и считает, что приносил больше пользы государству, когда работал и платил налоги, а не воевал. Он отметил, что родился в Советском Союзе и приносил пользу Украине, пока работал, но теперь, по его словам, его «кинули непонятно куда, непонятно зачем», и принести пользу государству он больше не может.
