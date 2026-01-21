Украинский пленный предложил ТЦК обучать солдат воевать

Tекст: Алексей Дегтярёв

После просмотра интервью Кушнирука, которое ему показали активисты организации «Щит матерей», Сотников заявил, что в ТЦК не обучают призывников, передает ТАСС.

«Вот он за мобилизацию отвечает, в чем проблема? Приди, покажи, как нужно воевать. Научи. Я не умею воевать», – сказал пленный.

Сотников также рассказал, что у него тяжело больная жена и маленький ребенок, но вместо заботы о семье он вынужден участвовать в боевых действиях. Он выразил недоумение по поводу того, что вынужден защищать «непонятно кого, непонятно от чего», в то время как сотрудники ТЦК «сидят спокойно».

Пленный подчеркнул, что «никому ничего не должен» и считает, что приносил больше пользы государству, когда работал и платил налоги, а не воевал. Он отметил, что родился в Советском Союзе и приносил пользу Украине, пока работал, но теперь, по его словам, его «кинули непонятно куда, непонятно зачем», и принести пользу государству он больше не может.

Ранее военкор Елена Соколова сообщила, что в ходе разговора с пленным боевиком ВСУ ее собеседник признался, как участвовал в групповом изнасиловании и убийстве 40-летней женщины в Авдеевке.